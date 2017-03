13 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Турция - Россия: дружить "назло Западу" "Обе страны как будто стараются заставить себя симпатизировать друг другу", - пишет о визите Эрдогана в Кремль Tageszeitung. Турция планирует военные удары по курдам, в то время как в российском проекте будущей сирийской конституции - формирование курдской автономии, отмечает Die Welt. А есть еще и Трамп. Активность Путина на Ближнем Востоке, кажется, "пробудила американскую администрацию от ее первоначальной дремоты", замечает Corriere della Sera. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу встретился с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество по Сирии и возможные энергетические сделки на фоне слабеющих связей Анкары с Западом", - пишет The Wall Street Journal. "Россия и Турция уточнили двустороннее соглашение с целью избежать "огня по своим" в ходе их операций в Сирии. Страны поддерживают противоположные стороны в сирийском конфликте, но обе утверждают, что борются с "Исламским государством"*, - говорится в статье. Эрдоган договорился об увеличении объема торговли с Россией почти до 40 млрд долларов. Путин и Эрдоган поддержали проект "Аккую" - строительство Россией в Турции АЭС - и предложенный Россией проект газопровода "Турецкий поток", а также положительно оценили совместный инвестиционный фонд в 1 млрд долларов. "Но российские аналитики скептически относятся к долговременным намерениям Эрдогана", - пишет издание. Некоторые усматривают в повороте Турции к России способ поторговаться с США по вопросам систем ПВО и экстрадиции Фетхулаха Гюлена. Турция надеется, что отношения могут быть улучшены в период президентства Трампа, отмечает корреспондент. "Недавно враждовавшие Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время последней встречи в Москве, напротив, явно старались произвести впечатление, будто они делают одно общее дело", - пишет обозреватель Tageszeitung Клаус-Хельге Донат. "Эрдоган посылает из Москвы ясный сигнал для Евросоюза и НАТО: если вы меня не хотите, то я приткнусь в другом месте!" - утверждает обозреватель. Россию и Турцию "связывает общее отторжение западной цивилизационной модели", продолжает Донат. К тому же "Кремль явно был бы не против, если бы Анкара покинула южный фланг Североатлантического альянса". Конфликт, спровоцированный уничтожением российского бомбардировщика турецкими самолетами в 2015 году, был урегулирован летом прошлого года, после чего Кремль промолчал, когда в декабре 2016 года турецкий полицейский убил в Анкаре российского посла, а Турция не стала скандалить из-за случайного бомбового удара по турецким солдатам в феврале текущего года. "Между тем взаимное недоверие сидит глубоко. Кажется, что обе страны стараются заставить себя симпатизировать друг другу", - пишет автор. По случаю приезда Эрдогана Москва отменила эмбарго на ввоз турецкой капусты, брокколи и гвоздики. В то же время запрет на ввоз помидоров остался в силе. Отчасти это связано с интересами российской сельскохозяйственной элиты. Не были отменены ни ограничения для турецких строительных фирм, ни визовый режим для граждан Турции, сообщает Донат. Турция планирует военные удары по курдам на севере Сирии, однако Россия не хочет портить с ними отношения. А тут еще и Трамп, пишет Юлия Смирнова, журналистка Die Welt. "Россия и Сирия, - поясняет Смирнова, - преследуют в Сирии разные интересы, у них разные союзники и в тактическом плане они нередко действуют друг против друга. При этом они изо всех сил стараются не допустить конфликта (...). У Москвы и Анкары нет иного выбора, как находиться в диалоге". "Для России отношения с Турцией имеют высокий приоритет, - считает эксперт по Ближнему Востоку Леонид Исаев. - Однако Москва не хочет портить отношений с курдами. Курды для России - козырь, который можно извлечь из рукава в кризисные времена". Глава российского МИДа Сергей Лавров неоднократно говорил, что курды должны обязательно присутствовать за столом переговоров. А проект будущей сирийской конституции, предложенный Россией, предусматривает формирование курдской автономии. Выдержат ли отношения между Путиным и Эрдоганом подобный поворот? Обе стороны, замечает Смирнова, нуждаются сегодня в предсказуемости и координации действий друг с другом. Для турецкого руководства это тем более важно в преддверии референдума по изменениям в конституции и переходу к президентской республике: Эрдогану нужно продемонстрировать успехи. С точки зрения российских экспертов, в российско-турецком союзе многое зависит от ситуации - и "от позиции Дональда Трампа", говорит российская журналистка, специализирующаяся на Турции, Екатерина Чулковская. Пойдет ли президент США на сделку с русскими и курдами или встанет на сторону Турции - любое решение Белого дома отразится на российско-турецких отношениях. "Тайной покрыто и личное отношение Трампа к Путину. Если между двумя политиками не произойдет сближения, Путин еще больше будет заинтересован в том, чтобы привлечь на свою сторону Эрдогана в качестве союзника против Запада", - замечает автор публикации. "Динамичным свидетельством новой центральной стратегической роли России стало завершение дипломатического тур де форса Владимира Путина, посвященного Ближнему Востоку", - пишет Corriere della Sera. За 48 часов российский президент встретился в Москве и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с президентом Турции Эрдоганом. "Главным фокусом обеих встреч была ситуация в Сирии, где Россия теперь уже по праву претендует на роль deus ex machina (лат. "бог из машины"; "чудесный избавитель". - Прим. ред.) в любом из возможных выходов из кризиса", - отмечает автор. После встречи с Эрдоганом, который вместе с Путиным и Ираном является одним из гарантов мирных переговоров в Астане, российский президент выразил "осторожный оптимизм по поводу того, что, объединяя усилия, подключая сюда других солидных игроков, в том числе и Соединенные Штаты, нам удастся эффективно способствовать укреплению режима прекращения огня и на этой почве перейти к полномасштабному политическому урегулированию", пишет издание. Повестка встречи с Нетаньяху была более широкой и затрагивала, в частности, обеспокоенность лидеров ролью Ирана в регионе. "Посыл всеобъемлющей российской дипломатии на ближневосточной площадке не мог быть озвучен яснее", - считает автор. Активность Путина на ближневосточной сцене, кажется, "пробудила американскую администрацию от ее первоначальной дремоты". После размещения 400 морпехов в Сирии Госдепартамент объявил о саммите международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* 22 марта в Вашингтоне, говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Также по теме: На фоне ссоры с Нидерландами у Турции испортились отношения с Европой (The New York Times) "Это дело с Нидерландами служит хорошей пропагандистской площадкой для Анкары" (Libération)