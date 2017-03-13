Кибератаки: "Приоритет - защитить важнейшие инфраструктуры по всей Европе"

Журналисты Le Monde в рамках серии материалов под заголовком "Информационные войны Кремля" взяли интервью у Гийома Пупара, генерального директора французского Национального агентства безопасности информационных систем (Anssi).

Национальное агентство безопасности информационных систем уполномочено осуществлять "киберзащиту" французских инфраструктур. По мнению Гийома Пупара, недавние кибератаки, в частности, на Украине, демонстрируют, что некоторые структуры тестируют оружие для будущих конфликтов. Защита энергетического сектора "фигурирует в числе приоритетов" Anssi, сказал Пупар изданию Le Monde.

"Прежде всего, следует принять меры предосторожности и провести четкое разграничение между пропагандой и кибератаками. Болтать глупости не представляет собой уголовное преступление, совершать кибератаки - представляет", - заявил Пупар.

"Тем не менее, говоря о недавних кибератаках, нельзя исключать гипотезу, согласно которой кто-то готовит будущие конфликты и на данный момент производит тестирование. Так как добиться серьезного эффекта, внедриться в важнейшую инфраструктуру, дабы оставить за собой возможность действовать в дальнейшем, невозможно накануне события, это требует предварительной подготовки", - поясняет эксперт.

"Мы живем в обстановке юридической неясности. И действуем в пределах международного права, где нам необходимо определить коллективные правила. ООН проводит работу в этом направлении. Группа правительственных экспертов уже пришла к заключению, которое представляется очевидным, однако первоначально оно не казалось таковым: принципы классического права применяются в киберпространстве. Проблема в том, что очень сложно их изменить, и, возможно, понадобится добавить новые понятия", - утверждает собеседник издания.

"Украинцы постоянно подвергаются кибератакам. В настоящее время они нацелены на железные дороги и энергосистему. С нашей стороны, заниматься самоуспокоением, говоря, что мы находимся в лучшем положении, чем они, было бы совершенно безответственно. На Украине мы видим, как была создана возможность производить аварии, с целью оказания чрезвычайно сильного давления на политическую власть. Именно таких сценариев мы опасаемся, это лишь подтверждает наши страхи", - полагает глава Anssi.

"Приоритет - защитить важнейшие инфраструктуры по всей Европе. Распределение энергии - это задача, выходящая за пределы местного уровня", - уверен Пупар.

"Почему Франция прямо не возлагает ответственность за некоторые кибератаки на Россию, как это делают ее американские и немецкие союзники?" - спросили журналисты.

"Стратегии западных стран различны. Мы осторожны в вопросах возложения ответственности, так как оно редко бывает формальным. Мы исходим из положений о презумпции невиновности, но мы не хотим, чтобы кто-то выдавал себя за другого и успешно нас одурачивал", - ответил Пупар.

"Возложение ответственности не является техническим вопросом: это политическое решение. Спецслужбы располагают данными, не только техническими, которые в конечном итоге позволяют выковать политическое решение", - считает собеседник издания.

"Я думаю, что у американцев есть доказательства, но они не могут их раскрыть", - сказал Пупар.

"Русские играют на асимметрии. До тех пор, пока она не обернется против них самих. Все может измениться", - продолжает Пупар.

"Франция сначала проявляла сдержанность, но сейчас перешла к наступательным действиям. Поход уже начался. Министр обороны очертил контуры доктрины, которая не обязательно должна стать достоянием общественности. Киберфактор стал неотъемлемой составной частью, которая вносит глубокие изменения в функционирование оружия. Нельзя вести войну или мир одинаково. Приходит момент, когда безусловно надо показать свои мускулы. Однако осторожность по-прежнему актуальна. Для информационного оружия характерно то, что когда оно оказывается раскрытым, оно становится неэффективным", - комментирует глава Anssi.

"По поводу предстоящих французских президентских выборов - существует правило: если избирательная команда сочтет, что она стала жертвой кибератаки, ей следует обратиться в Комиссию по контролю над выборами, и та наделит нас полномочиями по вмешательству. Мы выдадим ей свои заключения напрямую. У нас ни в чем нет уверенности, однако различные манипуляции способны оказать воздействие на подлинность голосования. На данный момент обстановка спокойная. Надеюсь, что возникшие опасения окажутся напрасными", - заявляет Пупар.