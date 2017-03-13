"Это дело с Нидерландами служит хорошей пропагандистской площадкой для Анкары"

Французский эксперт по Турции Жан Марку (Jean Marcou) считает, что президент Эрдоган воспользуется произошедшим в Нидерландах инцидентом для того, чтобы преподать Европе урок демократии. Интервью взяла журналистка Liberation Изабель Ханне.

Жан Марку, профессор Института политических исследований (Гренобль), научный сотрудник Французского института анатолийских исследований (в Стамбуле), разбирает сложившуюся напряженность в отношениях между Турцией и Нидерландами.

"Правящая политическая партия Турции "Партия справедливости и развития" (AKP) всегда помнила о диаспоре. Даже до выборов в 2014 году, когда впервые турки, живущие за границей, получили право голосовать из страны своего проживания, Эрдоган часто приезжал для проведения митингов, в частности, в Германии. В отличие от своих светских предшественников, имевших склонность их игнорировать, Эрдоган понял, что там у него находятся голоса, сторонники, которыми не стоит пренебрегать", - считает эксперт.

"Еще несколько лет назад можно было лишь порадоваться, что турецкая диаспора интересуется электоральным процессом на своей родине. Сегодня же контекст совсем иной: Турция развивается в сторону авторитаризма, в ней тоже появляются политические изгнанники. Мы являемся свидетелями жестко контролируемой демократии. И некоторые европейские страны задумываются, что же происходит на их земле: плюралистическая избирательная кампания или пропаганда в пользу AKP..." - поясняет Марку.

"Турция не стала бы вступать дипломатический кризис с Германией, как она это делает с Нидерландами. Это одна из самых мелких стран в ЕС, при этом здесь можно вызвать большой резонанс. Представляется, что Эрдоган сознательно идет на обострение: для него это возможность преподать европейцам урок демократии в тот момент, когда он организует референдум с целью снижения уровня демократии в своей собственной стране... Он хочет поставить европейские страны в стесненные обстоятельства именно тогда, когда, приходится это признать, их собственным демократиям угрожают популистские движения", - комментирует эксперт.

"Все европейские проблемы предрасполагают к конфликту, однако Турция стремится сохранить отношения с Западом. Ее сближение с Россией недолговечно, от Америки Трампа ей не удалось добиться ничего - ни экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, ни прекращения американской поддержки курдов. Ее наступление в Сирии против ИГИЛ* заблокировано... Ей надо поправить свои дела, и это дело с Нидерландами - хорошая пропагандистская площадка", - утверждает эксперт.

"Наступит временное ухудшение дипломатических отношений. Посол Нидерландов в настоящее время находится вне Турции, и его попросили не возвращаться. Однако о надлежаще оформленном разрыве речь не идет. Турция по-прежнему остается кандидатом на вхождение в состав ЕС, и официальное ухудшение ее отношений со страной-членом ЕС создало бы ненужную проблему. А тут проправительственная пресса воспользовалась этим инцидентом на полную мощность с тем, чтобы продемонстрировать, что турки являются демократами, а представители Запада не уважают демократию", - подытоживает Марку.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.