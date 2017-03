13 марта 2017 г. Александрия Саймондс, Рейллан Брукс | The New York Times Забудьте о зарубежных хакерах. Большим сюрпризом оказалась откровенность ФБР "Из всех сюрпризов, с которыми столкнулись Майкл Швиртц и Джозеф Голдстин, работая над сегодняшней передовицей о самом разыскиваемом хакере Америки, пожалуй, самым большим оказался этот: в кои-то веки ФБР с радостью с ними побеседовало", - сообщает The New York Times. "Они были готовы поговорить с нами об этом деле, - рассказал Голдстин. - Я был приятно удивлен, а у меня редко бывает такое чувство, когда я пытаюсь получить помощь ФБР при работе над статьями". Бюро оказалось таким сговорчивым, по словам Голдстина, отчасти потому, что Евгений Богачев находится в бегах. Сумма, предложенная за помощь в его поимке - 3 млн долларов - самая большая в делах о киберпреступлениях, пишут авторы статьи Александрия Саймондс и Рейллан Брукс. "Когда администрация Обамы ввела санкции против России после хакерских взломов, связанных с выборами, Голдстин и Швирц решили заполнить пробел, который, по их мнению, имелся в освещении в СМИ этого вопроса, - никто не пытался рассказать публике о Богачеве, одном из двух частных лиц, граждан России, перечисленных в санкционном списке", - говорится в статье. Авторы статьи отмечают, что журналисты, работая над этой темой, столкнулись с нехарактерным для дел о киберпреступлениях и шпионаже объемом открытой информации. Сотрудники спецслужб оказались самыми незаменимыми ее источниками. В конечном итоге агенты пошли навстречу, дав наводки по каждому аспекту дела Богачева с единственным исключением. "Одной областью, оказавшейся довольно напряженной, было обсуждение шпионажа: когда об этом заходила речь, большинство агентов начинали тяжело дышать и меняли тему разговора, - отметил Швиртц. - Полагаю, это можно понять". Источник: The New York Times