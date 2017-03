13 марта 2017 г. Стивен Бойкевич | The New York Times Ангелы и демоны во времена холодной войны и сегодня "Американский рассказ о холодной войне как битве за судьбу человечества давно знаком. От установления доктрины Трумэна в 1947 году до распада Советского Союза в 1991 году Соединенные Штаты изображали Советскую Россию не просто как геополитического противника, а как духовного врага, - сообщает сценарист и журналист Стивен Бойкевич в The New York Times. - Журналисты и творцы политики метались от горькой демонизации [СССР] до мессианских фантазий о его преображении по образцу Америки. Но удивительно то, насколько далеко уходит американский евангелизационный подход к России - и как он продолжает искажать наше мышление сегодня". "В своей книге "Американская миссия и "Империя зла" историк Дэвид Фоглсонг подробно рассказывает, как американские политики, формирующие общественное мнение, выбрали Россию на роль "темного двойника" Америки на более чем сто лет. Книга Фоглсонга и сегодня, как всегда, незаменима, так как помогает американцам понять, что мы обращались с Россией либо как с одичавшей страной, которая стремится стать второй Америкой, либо как с нравственным чудовищем, грехи которого освобождают американцев от собственных мук совести", - говорится в статье. "Кульминация морализирующей риторики приходится на встречу Национальной ассоциации Евангелических церквей 1983 года, на которой президент Рональд Рейган назвал Советский Союз "средоточием зла в современном мире". Рейган использовал призрак "темного двойника", чтобы продать наращивание ядерного арсенала как нравственную необходимость, - напоминает автор. - Падение "империи зла" неизбежно повлекло за собой заявления о космической победе - а с ними плохую политику. Неоконсерваторы объявили американский экономический и политический порядок конечной точкой человеческой истории". "Сегодня американские комментаторы снова оказались в ловушке басни об ангелах и демонах, а президент Владимир Путин - наш новейший Мефистофель. Старания изобразить заговор между штабом Трампа и российской разведкой - пока не подтвержденный никакими уликами - достигли такого накала, что даже незаменимые критики Путина, вроде журналистки Маши Гессен и бывшего американского посла в России Майкла Макфола, призывают к хладнокровию", - говорится в статье. "Россия бросает очевидные вызовы американским интересам и идеалам. Однако эти вызовы требуют вдумчивого анализа и свежих озарений, а не утопических фантазий о битве за духовное будущее человечества, - указывает Бойкевич. - Американцам также надо помнить, что горячность наших разговоров о России всегда отражает тревогу по поводу здоровья нашей собственной демократии. Самые грозные вызовы, с которыми имеют дело американцы у себя дома, не имеют ничего общего с Кремлем. Они проистекают из выращенного на родине авторитаризма, закоснелого неравенства, захвата нашей политики корпорациями и крушением социального контракта ХХ века. То, как мы будем решать эти проблемы, определит будущее американского эксперимента - и роль Америки за границей - в большей степени, чем все на свете антироссийские эпитеты". Источник: The New York Times