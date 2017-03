13 марта 2017 г. Элисон Смейл и Эндрю Хиггинс | The New York Times Путин и Меркель: соперничество, предопределенное историей, недоверием и властью В 2001 году российский президент Владимир Путин произнес в здании Рейхстага в Германии речь на немецком языке. Его свободное знание немецкого изумило немецких парламентариев, а прозападное содержание речи успокоило, пишут журналисты The New York Times Элисон Смейл и Эндрю Хиггинс. Парламентарии устроили ему стоячую овацию. Ангела Меркель, которая в то время была лидером оппозиции, тоже встала и аплодировала, отмечают авторы. Но сказала другому депутату, что Путин овладел немецким "благодаря "Штази" - восточногерманской тайной полиции, с которой сотрудничал в бытность сотрудником КГБ в Дрездене. "Перемотаем вперед на 15 с лишним лет. Это мир, где холодная война, кажется, возобновляется, где целая череда американских и европейских лидеров попыталась наладить взаимодействие с Россией и потерпела неудачу, где остаются только Меркель и Путин. В их взаимоотношениях и соперничестве отразились в миниатюре принципиально разные взгляды, которые сталкиваются между собой в Европе и за ее пределами. Эти разногласия становятся еще важнее, поскольку курс президента Трампа в отношении России овеян неопределенностью, неясно, перекроит ли Трамп традиционные альянсы во внешней политике США", - говорится в статье. "62-летняя Меркель ныне - бесспорный лидер Европы, усталая, но решительная, непреклонная защитница многострадального Евросоюза и западных либеральных ценностей. 64-летний Путин ныне - аналог современного русского царя, он хочет расколоть Европу и либеральный западный миропорядок", - пишут авторы. По мнению издания, теперь на кон поставлена судьба Европы. Приближаются выборы в Нидерландах, Франции и, возможно, в Италии. Меркель намерена в Германии идти на четвертый срок. "Путин, хотя он нигде не включен в бюллетени, на всех выборах является теневой фигурой, вдохновляя рассерженных европейских популистов, которые разделяют его дух национализма; Россию также подозревают во вмешательствах путем киберхакерства и распространения дезинформации. Ниспровержение Ангелы Меркель будет означать, что Путин одержал верх над своим последним соперником", - говорится в статье. Газета ожидает, что "новая геополитическая динамика" проявится во вторник, при первой встрече Меркель с Трампом. Путин пригласил Меркель в ближайшем будущем посетить Москву. "Это партия в покер между двумя непроницаемыми игроками, которые давно знакомы, и новым непроницаемым третьим участником", - комментируют авторы. По мнению издания, отношения Путина и Меркель во многих случаях остаются в плену холодной войны, поскольку сформированы их совершенно разным опытом жизни в ГДР. "Меркель никогда не была ни другом, ни открытым недругом, она всегда стремилась подтолкнуть Путина и Россию к отношениям, опирающимся скорее на правила, чем на эмоции, к международной вежливости, которая зиждется на четко обозначенных общих интересах, а не на интуитивном личном взаимопонимании. Путин, в свою очередь, мечтал, чтобы в Европе был лидер с чисто деловым подходом, который заключит с Россией "большую сделку" и гарантирует ей постоянное, даже привилегированное место за столом, где принимаются решения", - говорится в статье. По мнению издания, у Путина было такое взаимопонимание с Герхардом Шрёдером - предшественником Меркель. Теперь же основной соперник Меркель - Мартин Шульц, лидер социал-демократов и политический наследник Шрёдера. "Если социал-демократы, которые тепло обнимаются с Россией, вернутся к власти, для Путина это станет подарком", - считают авторы. "Отношения между Меркель и Путиным характеризуются опасливостью, взаимной подозрительностью, хотя и взаимным уважением - тоже. Однако на протяжении многих лет были упущенные шансы и неверные оценки, которые теперь, в судный день, достигают своей кульминации: Меркель стремится баллотироваться на новый срок, а путинскую Россию обвиняют в попытках ей помешать", - пишет издание. Первое воспоминание Меркель, связанное с политикой: известие о строительстве Берлинской стены. Тогда многие прихожане открыто плакали в церкви, где ее отец был пастором. Падение Берлинской стены сыграло судьбоносную роль для самой Меркель. А опыт жизни в ГДР предопределил ее характерные черты как политика: "осторожность, расчетливость, но и идеализм; глубоко подозрительное отношение, но и живой интерес к России". Меркель не смотрит на русских со слезами умиления, в отличие от некоторых социал-демократов, которые выросли в демократической ФРГ и помнят примирение с СССР, выросшее из разрядки 70-х годов. По мнению авторов, падение Берлинской стены научило Меркель, что "в некоторых случаях, например, с конфликтом на Украине, урегулирование требует долгого времени, и терпение - это главное". "Но для Путина, который теперь жаждет подорвать сплоченность ЕС, урок, возможно, в другом: политические системы, которые кажутся неприступными, могут быть неожиданно уязвимыми", - продолжают они. Издание описывает, как в 1989 году рассерженная толпа пришла к зданию в Дрездене, где работал Путин. "Позднее Путин изложил урок, который вынес: если Россия хочет избежать судьбы Советского Союза, могущество нужно отстаивать дерзко, и в своей стране, и за границей", - пишет издание. Экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес говорит, что Меркель "выросла в "стране "Штази" и, разумеется, с самого начала его [т.е. Путина. - Прим. ред.] раскусила". Но Меркель, продолжив немецкую традицию, стала "основным собеседником" для России в Европе, а также сохранила многовековые российско-немецкие деловые связи. "Она также отчитывала Путина, отстаивая демократию и права человека", - отмечают авторы. "Меркель произвела на Путина впечатление своим вниманием к деталям, которое свойственно и ему, а также знанием России и русской культуры, готовностью постоять за свои взгляды, как и он стоит за свои", - пишет издание. Точкой разрыва стал украинский вопрос в 2014 году, считают авторы. "Меркель привыкла быть основным европейским собеседником Москвы, а теперь оказалась в новой роли - движущей силы экономических санкций", - пишет издание. "Путин не понял, почему Германия просто не смирилась с абсорбцией Крыма в Россию", - говорит Владислав Белов (Институт Европы, Москва). Он отметил, что Путин ставил знак равенства между воссоединением Германии в 1990 году и "воссоединением" Крыма с Россией. Издание замечает: "На данный момент Европа все еще сплочена вокруг идеи санкций. Но солидарность слабеет, она зависит от решительности и политического могущества Меркель, которые Путин надеется подорвать. Если есть какой-то символ перемен, произошедших с 2001 года - прозападной речи Путина в Рейхстаге, то взгляните на это: в феврале Минобороны России объявило, что построит в Подмосковье модель Рейхстага. Это не дань уважения, не дружеский жест. Модель будет использоваться для обучения юных российских патриотов штурму зданий в военное время". Источник: The New York Times