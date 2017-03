13 марта 2017 г. Патрик Кингсли и Алисса Дж.Рубин | The New York Times На фоне ссоры с Нидерландами у Турции испортились отношения с Европой "В прошедшие выходные ссора Турции с Европой обострилась: президент Турции обвинил правительство Нидерландов в нацизме, а в двух европейских странах турецких политиков не допустили к участию в мероприятиях либо аннулировали их приглашения", - рассказывает The New York Times. Все это происходит накануне референдума, на который будет вынесена новая конституция Турции, напоминают журналисты Патрик Кингсли и Алисса Дж.Рубин. Президент Турции Эрдоган ранее раскритиковал официальных лиц Германии за запрет турецким чиновникам участвовать в мероприятиях, связанных с референдумом. Теперь же он обрушил гнев на Нидерланды, поскольку голландские власти запретили министру иностранных дел Турции прилететь в страну на митинг, а затем выпроводили из Нидерландов турецкого министра по делам семьи. "Со стороны голландцев, которые обычно непредвзято относятся к разным точкам зрения, это была необычайно энергичная реакция. Но сейчас в Нидерландах разгар предвыборной кампании, а среди ее главных тем - иммиграция и интеграция", - замечает газета. Авторы напоминают: "Несмотря на формальный запрет такой практики в турецком законодательстве, турецкие министры ездят в турне по Европе, убеждая многочисленную турецкую диаспору проголосовать за расширение полномочий Эрдогана. Есть опасения, что на референдуме в апреле возобладают противники расширения полномочий". Но кампания турецких политиков вошла в противоречие с острой предвыборной борьбой в Нидерландах и во Франции. "Там правые политики стараются набрать политический капитал на разжигании трений с турками", - поясняют журналисты. Параллельно Европа обеспокоена свертыванием демократии в Турции и испытывает растущие опасения по вопросам иммиграции и интеграции. В Нидерландах извлечь выгоду из спора с Турцией надеялись и премьер-консерватор Марк Рютте, и его ультраправый оппонент Герт Вилдерс. "Вилдерс первым поднял вопрос публично, но Рютте может объявить своей заслугой недопущение турецких министров на мероприятия", - пишут авторы. В результате Рютте "получил возможность продемонстрировать, что значит лидерство", говорит специалист по политической стратегии Бьянка Пандер. Она подчеркивает, что теперь Рютте мелькает во всех телепередачах, во всех газетах. Эрдоган, со своей стороны, заявил в воскресенье: "Голландия, если из-за выборов в эту среду ты жертвуешь турецко-голландскими отношениями, ты за это поплатишься". "Между тем в самой Турции Эрдогана тоже обвинили в попытках подольститься к электорату. Поскольку исход референдума неясен, некоторые критики президента утверждают, что он провоцирует ссоры с Европой, дабы заручиться поддержкой националистов в Турции, которые пока не решили, поддерживать ли расширение его полномочий", - говорится в статье. "В настоящее время у Турции нет никакой внешней политики, - говорит турецкий обозреватель и исследователь Ченгиз Чандар. - Внешняя политика Турции связана с кампанией Эрдогана перед референдумом". Но другие поддержали позицию Эрдогана. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Кемаль Киличдароглу, противник проекта конституции, призвал президента приостановить отношения с Нидерландами. Некоторые аналитики говорят, что шаги турецкого правительства в Европе - целенаправленный реверанс в сторону турецкой "Партии националистического движения" (MHP). "Она традиционно относится к Эрдогану настороженно, но ее руководство теперь поддерживает расширение его полномочий, поскольку втайне надеется, что в награду ее лидерам позволят стать влиятельнее", - говорится в статье. Александер Кларксон (Королевский колледж, Лондон) считает, что публичная позиция Эрдогана в отношении Германии и Нидерландов на самом деле адресована не диаспоре, а внутренней аудитории. Эрдоган и его партия благодаря своим резким высказываниям "могут утверждать: мы отстаиваем права турок за границей". Между тем "Эрдогана обвинили в лицемерии за то, что он критикует предполагаемый авторитаризм Европы, параллельно руководя широчайшими гонениями на инакомыслие в своей стране", - пишет газета, напоминая о чистках и арестах после неудачной попытки переворота в прошлом году. Чандар заметил: Турция "превратилась в республику страха". Источник: The New York Times