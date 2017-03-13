Нетихий американец

"Я желаю ему всего хорошего", - написал в Twitter Майкл Макфол в тот день, когда Джону Хантсману предложили деликатную должность посла США в России, - передает Тунку Варадараян в Politico. - В этой должности Макфол состоял с января 2012 года по февраль 2014 года, когда он подал в отставку через 24 месяца самого безжалостного рабочего стресса. Маловероятно, что Москва будет обращаться с Хантсманом - человеком Дональда Трампа - так же негостеприимно, как она обращалась с Макфолом, откровенность которого о демократии так взбесила Кремль, что тот сделал его объектом своего грубейшего гнева".

Теперь Макфол - директор Института международных исследований им. Фримэна Спогли в Стэнфордском университете и старший научный сотрудник Института Гувера, говорится в статье. "Он согласился встретиться со мной в своем скромном кабинете для беседы между участием в телевизионных программах", - сообщает Варадараян.

По словам Макфола, российско-американская история "за последние 25 лет никогда не была важнее, чем сейчас". Однако, в отличие от времен, когда разваливался Советский Союз, "оптимизма нет". Америка тогда жизнерадостно полагала, что Россия "сможет построить демократические институты и капитализм как свой дом и интегрируется с Западом. Четверть века демократы и республиканцы в Белом доме были преданны этой идее". Были "препятствия на пути", признает Макфол, "но люди все-таки были преданны этому делу".

"Теперь, на мой взгляд, этот проект завершен", - сказал бывший посол.

"Владимир Путин погасил всю надежду", - говорится в статье. "Путин сильно повлиял на историю самого Макфола, и были времена, когда его связь с российским лидером кажется глубоко личной. Я предполагаю, пишет Варадараян, что Макфол был "нетихим американцем" (отсылка к роману Грэма Грина "Тихий американец". - Прим. ред.) в те времена в Москве, почти недипломатичным послом".

Макфол приехал в Россию как раз тогда, когда Путин баллотировался на новый срок и начались массовые демонстрации против него, напоминает автор. "Сотни тысяч людей протестовали впервые со времен развала Советского Союза", - рассказывает Макфол.

По словам Макфола, высокопоставленный кремлевский чиновник, знакомый с ним несколько десятков лет, сказал ему: "Майк, твое прибытие в этот момент - как манна небесная для нашей кампании". "Я писал о демократизации, защищал ее, так что я был идеальным лицом с плаката для их антиамериканской истории, - вспоминает Макфол. - По их словам, меня послал Обама разжигать революцию против Путина".

"Я спрашиваю, каково это было - оказаться частью победоносной стратегии Путина", - пишет журналист. "Не думаю, что я принес победу, - отвечает Макфол. - Но они точно рассчитали, что их антиамериканская кампания добавила немало процентов к общему количеству голосов в марте [2012 года]".

"Что самое худшее Трамп может сделать в российской сфере?" - спросил далее Варадараян. "По-моему, признать Крым частью России, - ответил Макфол. - Это подорвало бы все, что мы построили после Второй мировой войны. На самом верху списка ценностей либерального мирового порядка значится "Не аннексируй территорию соседа твоего".

Макфол выразил осторожный оптимизм: он считает, что Трамп отдаляется от такого шага, российская политика нового президента "начинает сильно походить на политику Обамы".

"Как закончится эра Путина?" - спросил автор. "Думаю, он останется у власти столько, сколько сможет", - ответил дипломат. У россиян нет ничего подобного коммунистической партии Китая, и у них "наверняка нет набора идей, которые были бы независимы от Путина и легко передавались кому-либо в его идеологическом лагере".