От выхода - к смертельной развязке

"Несмотря на максимально стабильную за последние семь лет ситуацию в европейской экономике, 2017 год может стать годом начала распада еврозоны. Причем на этот раз риски носят не экономический, а политический характер", - пишут Кристоф Паули и Кристиан Райерманн на страницах немецкого журнала Der Spiegel.

Все дело - в страхе по поводу того, что "по примеру Великобритании спиной к Евросоюзу могут повернуться и другие страны, в том числе - члены еврозоны". К примеру, на следующей неделе выборы пройдут в Нидерландах, и лучшие шансы - у еврофоба Герта Вилдерса, который хочет отказаться от евро и вывести страну из ЕС. Во Франции за возвращение страны к франку борется Марин Ле Пен, да и в Италии у противников единой европейской валюты на предстоящих выборах также неплохие шансы на победу. Журнал опубликовал три возможных сценария на случай выхода этих стран из еврозоны.

"Так, выход Нидерландов из еврозоны не вызовет в Европейском союзе экономического коллапса, так как на долю страны приходится только 7% от суммарной экономики валютного союза", - отмечают авторы. Поэтому "европейские страны стерпят Nexit. Куда более болезненной ситуация окажется для самих голландцев". Страна, как поясняют журналисты, гораздо больше экспортирует, чем ввозит, поэтому у торговых партнеров будет довольно большой спрос на новый голландский гульден. Также Нидерланды по причине своей "здоровой" экономики станут привлекательной целью для международных инвесторов.

Из-за этих двух тенденций новый гульден заметно вырастет, что негативно скажется на экспорте. Эффект продлится недолго, утверждает главный экономист банка ING-DiBa Карстен Бжески. По его мнению, Nexit принесет катастрофические последствия лишь в долгосрочной перспективе. "Нидерланды - это перевалочный пункт для продукции из еврозоны и Евросоюза, которую отправляют через порт Роттердама", - поясняет он. Если страна "перестанет быть частью единого рынка, логистика будет пользоваться другими путями, прежде всего, Гамбургом и Антверпеном. Как результат - снижение экономического роста, падение благополучия и сокращение количества рабочих мест".

В случае если президентом Франции изберут Марин Ле Пен, еще "до анонсирования ею референдума по поводу выхода страны из еврозоны во Франции начнется массовый отток капитала в сторону Германии и американского доллара. Причем отток капитала начнется не только во Франции, но прежде всего в южных странах Евросоюза, а именно - в Италии, Испании и Португалии". Американское рейтинговое агентство Moody's исходит из того, что в случае выхода Франции в Европе произойдет "неизбежный шок" по принципу "чем больше страна, тем больше проблем".

Более того, все эксперты сходятся во мнении, что "евро едва ли сможет пережить Frexit". В результате дело закончится исходом Франции, южным странам Европы, главным конкурентам Франции, также придется выйти из еврозоны, чтобы избежать деноминации. В свою очередь, вокруг Германии может возникнуть зона немецкой марки с такими участниками, как Австрия, Бенилюкс и страны Прибалтики, которые "более-менее привяжут свои валюты к марке". У компаний в странах "немецкой марки" начнутся большие проблемы, так как после возвращения марки и роста ее курса стоимость их продукции за границей вырастет на 10-30%.

Но хуже выхода Франции из еврозоны Der Spiegel расценивает выход Италии. Тем более что около половины итальянцев могут представить себе отказ от евро. Тема якобы имеющей место эксплуатации со стороны заносчивых немцев используется сразу двумя возможными правящими партиями, а именно "Движением пяти звезд" и "Лигой Севера". Выборы, как говорится далее, могут пройти уже летом либо в следующем году. Itaxit и возвращение итальянским правительством лиры принесут итальянцам выгоду в краткосрочной перспективе. Но дальнейшие действия, связанные с переходом на лиру, погрузят страну во тьму дефолта.