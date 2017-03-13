Союз с оговорками

"Недавно враждовавшие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин во время последней встречи в Москве, напротив, явно старались произвести впечатление, будто они делают одно общее дело", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Tageszeitung Клаус-Хельге Донат, напоминая о том, что обе страны являются инициаторами переговоров по сирийскому конфликту в Астане. "На этих переговорах, целью которых является частичный режим прекращения огня между оппозицией и правительственными сирийскими войсками, Западу отведена роль наблюдателя", - замечает автор.

"Эрдоган посылает из Москвы ясный сигнал для Евросоюза и НАТО: если вы меня не хотите, то я приткнусь в другом месте!" - утверждает обозреватель.

Вообще, сейчас Россию и Турцию "связывает общее отторжение западной цивилизационной модели", продолжает Донат. К тому же "Кремль явно был бы не против, если бы Анкара покинула южный фланг Североатлантического альянса". Эрдоган, кстати, приехал на встречу с Путиным со своим министром обороны, так как Турция хочет купить российские комплексы ПВО С-400.

Конфликт, спровоцированный уничтожением российского бомбардировщика турецкими самолетами в ноябре 2015 года, был урегулирован, напоминает автор. Примирение произошло летом прошлого года. Кремль промолчал и тогда, когда в декабре 2016 года турецкий полицейский убил в Анкаре российского посла, а Турция не стала скандалить из-за случайного бомбового удара по турецким солдатам в феврале текущего года.

"Между тем взаимное недоверие сидит глубоко. Кажется, что обе страны стараются заставить себя симпатизировать друг другу", - пишет автор. По случаю приезда Эрдогана Москва отменила эмбарго на ввоз турецкой капусты, брокколи и гвоздики. В то же время запрет на ввоз помидоров, которые до кризиса составляли львиную долю турецкого экспорта сельхозпродукции в Россию, остался в силе. Отчасти это связано с интересами российской сельскохозяйственной элиты. Не были отменены ни ограничения для турецких строительных фирм, ни визовый режим для граждан Турции, сообщает Донат.