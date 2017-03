13 марта 2017 г. Шон О'Нилл | The Times "Царь" по борьбе с подрывной деятельностью защитит выборы от российских грязных трюков "Тереза Мэй назначила министра по защите от подрывной деятельности, так как сделала неприкосновенность следующих выборов приоритетом в сфере национальной безопасности, - сообщает Шон О'Нилл в The Times. - Бен Гаммер, министр из секретариата кабинета министров, возглавил "широкие меры в правительстве по защите неприкосновенности британской демократической жизни" в связи с опасениями, что российские кибератаки, фальшивые новости и деньги могут дестабилизировать демократию". "Эксперты из Центра правительственной связи также предложили протестировать компьютерные сети политических партий, чтобы выяснить, смогут ли они устоять перед "враждебной киберактивностью", - говорится в статье. Национальный комитет по кибербезопасности предложил партиям присылать специалистов на технические семинары и консультироваться в Центре защиты национальной инфраструктуры - подразделении MI5. "У нас множество свидетельств того, что русские могут сделать это, - сказал Борис Джонсон о попытках повлиять на выборы. - И нет сомнений, что они шли на самые разные грязные трюки. Мешали работе французских телестанций... Вы видели, что случилось в США, где они - тут нет никаких вопросов - приняли участие во взломе Национального комитета Демократической партии. Вы видели, что случилось в Черногории, где была попытка государственного переворота - в европейской стране - и, возможно, даже попытка убийства главы государства. Теперь очень мало сомнений в том, что за всеми этими вещами стоят русские. Молчу уже о том, что они сделали на Украине". Источник: The Times