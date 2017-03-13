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14 марта 2017 г.
13 марта 2017 г.

Дагмар Розенфельд | Die Welt

Когда на место дипломатии приходит унижение

Тот, кто требует более жестких мер, направленных против турецких политиков, становится приспешником Эрдогана. Ведь ему для демонстрации собственной силы нужны как раз раздражение и провокация, считает автор публикации в Die Welt Дагмар Розенфельд.

"Предвыборные баталии в любом демократическом государстве - это сосредоточение искрящих эмоций. Яркий пример того, как бывает опасно, когда два государства, испытывающих предвыборный накал страстей, сходятся в вербальной схватке, можно было наблюдать в конце минувшей недели", - замечает журналист. Решение голландских властей запретить турецким министрам въезжать в страну можно объяснить лишь желанием выиграть выборы. В среду, сообщает издание, в Нидерландах пройдут выборы, а партия премьер-министра Марка Рютте идет "ноздря в ноздрю" с "Партией свободы" Герта Вилдерса, предвыборная программа которого предельно проста: долой из страны все исламское.

Возможно, предполагает автор, жесткая позиция в отношении Турции связана с желанием Рютте оттянуть у Вилдерса часть электората. Однако она свидетельствует и о дилемме, перед которой сегодня стоит Европа. "С одной стороны, в интересах ЕС не допустить победы экстремистов, подобных Вилдерсу. С другой - Евросоюз нуждается хотя бы в плохенькой стратегии отношений с Турцией. Страна представляет собой ворота Европы на Средний Восток - и наоборот. Эта геополитическая реальность содержит в себе нечто большее, чем просто миграционную сделку. С дистанцированием США и превращением России в силу, склонную к интервенциям, вышедший из равновесия Восток стал целиком и полностью проблемой Европы", - отмечает автор материала.

"Надо признать, - пишет журналист, - что эта ситуация не имеет приемлемого для всех выхода. Однако, когда на место дипломатии приходит публичное унижение - например, турецкого министра задерживают с десяток полицейских (в Нидерландах полиция задержала турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайю для последующей депортации в Германию. - Прим. ред.), это из всех возможных вариантов становится самым ужасным. Это лишь укрепляет позиции правых националистов, которые выстраивают свои предвыборные программы на искаженных представлениях об исламе. И Эрдогана, который при помощи превратного образа Европы собирает голоса в поддержку референдума по изменениям конституции".

Автор не отрицает, что президент Турции и его министры перешли все границы, сравнивая современную и нацистскую Германию. "Однако тот, кто требует более жестких мер в отношении Анкары, может превратиться в приспешника Эрдогана. Чем авторитарнее претензии на лидерство, тем больше политику требуется раздражения и провокации, чтобы продемонстрировать свою силу", - резюмирует автор.

Источник: Die Welt


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