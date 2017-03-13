Когда на место дипломатии приходит унижение

Тот, кто требует более жестких мер, направленных против турецких политиков, становится приспешником Эрдогана. Ведь ему для демонстрации собственной силы нужны как раз раздражение и провокация, считает автор публикации в Die Welt Дагмар Розенфельд.

"Предвыборные баталии в любом демократическом государстве - это сосредоточение искрящих эмоций. Яркий пример того, как бывает опасно, когда два государства, испытывающих предвыборный накал страстей, сходятся в вербальной схватке, можно было наблюдать в конце минувшей недели", - замечает журналист. Решение голландских властей запретить турецким министрам въезжать в страну можно объяснить лишь желанием выиграть выборы. В среду, сообщает издание, в Нидерландах пройдут выборы, а партия премьер-министра Марка Рютте идет "ноздря в ноздрю" с "Партией свободы" Герта Вилдерса, предвыборная программа которого предельно проста: долой из страны все исламское.

Возможно, предполагает автор, жесткая позиция в отношении Турции связана с желанием Рютте оттянуть у Вилдерса часть электората. Однако она свидетельствует и о дилемме, перед которой сегодня стоит Европа. "С одной стороны, в интересах ЕС не допустить победы экстремистов, подобных Вилдерсу. С другой - Евросоюз нуждается хотя бы в плохенькой стратегии отношений с Турцией. Страна представляет собой ворота Европы на Средний Восток - и наоборот. Эта геополитическая реальность содержит в себе нечто большее, чем просто миграционную сделку. С дистанцированием США и превращением России в силу, склонную к интервенциям, вышедший из равновесия Восток стал целиком и полностью проблемой Европы", - отмечает автор материала.

"Надо признать, - пишет журналист, - что эта ситуация не имеет приемлемого для всех выхода. Однако, когда на место дипломатии приходит публичное унижение - например, турецкого министра задерживают с десяток полицейских (в Нидерландах полиция задержала турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайю для последующей депортации в Германию. - Прим. ред.), это из всех возможных вариантов становится самым ужасным. Это лишь укрепляет позиции правых националистов, которые выстраивают свои предвыборные программы на искаженных представлениях об исламе. И Эрдогана, который при помощи превратного образа Европы собирает голоса в поддержку референдума по изменениям конституции".

Автор не отрицает, что президент Турции и его министры перешли все границы, сравнивая современную и нацистскую Германию. "Однако тот, кто требует более жестких мер в отношении Анкары, может превратиться в приспешника Эрдогана. Чем авторитарнее претензии на лидерство, тем больше политику требуется раздражения и провокации, чтобы продемонстрировать свою силу", - резюмирует автор.