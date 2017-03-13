Путин и Эрдоган: испытание дружбы

Турция планирует военные удары по курдам на севере Сирии, однако Россия не хочет портить с ними отношения. А тут еще и Трамп, пишет Юлия Смирнова в статье, опубликованной на сайте Die Welt в конце прошлой недели.

Следующая цель военной операции президента Эрдогана в Сирии расположена в 40 км от сирийско-турецкой границы. Это город Манбидж, который в 2016 году был освобожден от боевиков "Исламского государства"* и с тех пор удерживается курдскими военизированными формированиями. К западу от города стоит турецкая армия с союзниками-повстанцами. "Однако их наступление на город было остановлено двумя другими государствами, которые также являются союзниками Турции: США отправили в город порядка 500 военных, а с юга прибыли силы сирийского режима, поддерживаемые русскими. В минувший понедельник главе турецкого правительства Бинали Йылдырыму оставалось лишь объявить о том, что Турция не станет проводить операции без согласования с США и Россией", - сообщает журналистка Die Welt.

"Россия и Сирия, - поясняет Смирнова, - преследуют в Сирии разные интересы, у них разные союзники и в тактическом плане они нередко действуют друг против друга. При этом они изо всех сил стараются не допустить конфликта наподобие того, который произошел после сбитого осенью 2015 года вблизи турецко-сирийской границы российского военного самолета. У Москвы и Анкары нет иного выбора, как находиться в диалоге".

"Для России отношения с Турцией имеют высокий приоритет, - считает эксперт по Ближнему Востоку Леонид Исаев. - Однако Москва не хочет портить отношений с курдами. Курды для России - козырь, который можно извлечь из рукава в кризисные времена".

"Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров неоднократно указывал на то, что курды должны обязательно присутствовать за столом переговоров. А проект будущей сирийской конституции, предложенный Россией, предусматривает формирование курдской автономии. Выдержат ли отношения между Путиным и Эрдоганом подобный поворот? Кризис между Россией и Турцией после инцидента со сбитым самолетом продлился несколько месяцев. Однако после примирения Москвы и Анкары летом 2016 года двусторонние отношения успешно пережили несколько непростых моментов", - отмечает журналистка.

"После убийства российского посла в Турции в декабре прошлого года дипломаты обоих государств сделали все возможное для того, чтобы максимально быстро сгладить острые углы. В феврале этого года в результате недоразумения российскими ВВС были атакованы позиции турецкой армии, погибли три турецких военнослужащих. Путин не дал развиться ситуации в инцидент - он позвонил Эрдогану и выразил соболезнования", - говорится в статье.

Обе стороны, замечает Смирнова, нуждаются сегодня в предсказуемости и координации действий друг с другом. "Для турецкого руководства это важно в первую очередь потому, что в преддверии референдума по изменениям в конституции и переходу к президентской республике Эрдогану нужно продемонстрировать успехи".

Правда, с точки зрения российских экспертов, в российско-турецком союзе многое все-таки зависит от ситуации. И "многое зависит от позиции Дональда Трампа", говорит российская журналистка, специализирующаяся на Турции, Екатерина Чулковская. Пойдет ли президент США на сделку с русскими и курдами или встанет на сторону Турции - решение Белого дома в любом случае отразится на российско-турецких отношениях.

"Тайной покрыто и личное отношение Трампа к Путину. Если между двумя политиками не произойдет сближения, Путин еще больше будет заинтересован в том, чтобы привлечь на свою сторону Эрдогана в качестве союзника против Запада. После неудачной попытки переворота в Турции летом 2016 года российский президент поспешил выразить солидарность с турецким коллегой, показав ему, что Москва для Турции более верный друг, чем Запад", - замечает автор публикации.

"Исламское государство" (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация