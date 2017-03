13 марта 2017 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Президент Эрдоган встретился с президентом Путиным, чтобы наладить связи "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу встретился с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество по Сирии и возможные энергетические сделки на фоне слабеющих связей Анкары с Западом", - пишет The Wall Street Journal. Путин отметил, что сотрудничество с Турцией привело к перемирию в Сирии, которое, по его словам, все еще в целом сохраняется, передает корреспондент Томас Гроув. "Россия и Турция уточнили двустороннее соглашение с целью избежать "огня по своим" в ходе их операций в Сирии. Хотя две страны поддерживают противоположные стороны в сирийском конфликте, обе они утверждают, что борются с "Исламским государством"*, - говорится в статье. Эрдоган договорился об увеличении объема торговли с Россией почти до 40 млрд долларов, - уровня до кризиса в отношениях между странами из-за сбитого российского бомбардировщика, отмечает автор. И Путин, и Эрдоган поддержали проект "Аккую" - строительство Россией в Турции АЭС, как и предложенный Россией проект газопровода "Турецкий поток", который может превратить страну в газотранспортный узел Европы. "Обе стороны также положительно оценили совместный инвестиционный фонд в 1 млрд долларов, но российские аналитики скептически относятся к долговременным намерениям Эрдогана", - пишет издание. Некоторые усматривают в повороте Турции к России способ поторговаться с США по вопросам систем ПВО и экстрадиции Фетхулаха Гюлена. "На данный момент мы должны вести дела с [Эрдоганом], поскольку на эту лошадь сейчас стоит делать ставки, но что касается будущего, то увидим, что оно с собой принесет", - считает Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, близкого к МИД страны. Корреспондент отмечает, что визит Эрдогана прошел на фоне его ссоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и в условиях плохих отношений с Вашингтоном. Турция надеется, что отношения могут быть улучшены в период президентства Трампа. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ Источник: The Wall Street Journal