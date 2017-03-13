Эксперт по террору: "Финансовые методы Запада в отношении ИГИЛ* не работают"

Эксперт Международного центра по изучению проблем радикализации и политического насилия при Королевском колледже Лондона Питер Нойманн считает, что нынешняя стратегия Запада, которая призвана бороться с финансированием "Исламского государства"*, неэффективна. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Zeit.

"Стратегия Запада не приносит успеха. Проблема заключается в том, что ИГИЛ* практически не получает денег от зарубежных спонсоров, - рассказывает специалист: - в самом начале конфликта в Сирии, возможно, и были какие-то отдельные переводы из Саудовской Аравии и Катара. Но после того, как "Исламское государство"* провозгласило халифат, спонсоры начали бояться. Вообще, за то время, что мы ведем наблюдения, мы не нашли ни единого доказательства получения ИГИЛ* денег из-за границы. Поэтому санкции против потенциальных пособников лишены смысла".

Также Нойманн обратил внимание на тот факт, что нынешние финансовые проблемы ИГИЛ никак не сказываются на уровне террористической опасности в Европе: "Джихадисты в Европе нисколько не зависят от финансов ИГИЛ* в Сирии или Ираке. Почти все их теракты были профинансированы ими самостоятельно".

Кроме того, по словам Нойманна, "вплоть до последнего времени теракты практически ничего не стоили". "Самым дорогим был парижский теракт, но даже на него террористы потратили менее 20 тыс. евро, - сообщил эксперт. - В частности, существует немало способов получить тысячи евро наличными и взять в аренду машину".

"Нападение на редакцию Charli Hebdo стоило порядка 6 тыс. евро, причем террористы получили на него деньги за счет кредитного мошенничества и продажи поддельных кроссовок", - добавил Нойманн.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.