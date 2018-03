13 марта 2018 г. Джастин Рорлих | The Daily Beast Экс-шпионы о покушении на убийство Сергея Скрипаля: "Опасность есть всегда" "В воскресенье, 4 марта, бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пообедали в итальянском ресторане в Солсбери (Англия) и пошли пешком в паб за углом. Меньше чем через два часа их нашли на скамейке - в коме", - рассказывает Джастин Рорлих в The Daily Beast. "И сам 66-летний Скрипаль, и его 33-летняя дочь Юлия находятся сейчас в критическом состоянии. По словам полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Подозрение пало на ФСБ, российскую спецслужбу - преемницу КГБ. Жена и сын Скрипаля умерли в 2012 и 2017 годах, соответственно. Она предположительно скончалась от естественных причин. Он - либо умер от печеночной недостаточности, либо погиб в автокатастрофе. Точно известно, что его не стало во время поездки в Санкт-Петербург. Ему было 43. За два года до него брат Скрипаля Валерий, бывший российский десантник, умер по неизвестной причине после внезапного резкого похудения", - пишет журналист. "Правда в том, что перебежчик и его семья всегда в опасности, - утверждает Челси Барски-Дитрих, дочь "спящего" агента КГБ Джека Барского, который бежал в США в 1988 году. - Просто нельзя забывать, что перебежчик - мишень". "Правила игры вроде как изменились, по словам Джозефа Уиппла, отставного оперативника ЦРУ, который 30 лет прослужил за рубежом в секретной службе агентства", - передает Рорлих. "Предательство в случае Скрипаля может быть не таким, как во время холодной войны, - отметил Уиппл. - Думаю, речь идет о множестве людей, занятых всякого рода вещами, а не просто о членах российского правительства, так что, вероятно, эта история больше про русскую мафию, устроившую русскую расправу, чем про устранение критика Путина и так далее. Но я не могу представить, чтобы это покушение на убийство произошло без разрешения высших сфер. Путин как минимум намекнул". "Такого наглого покушения на убийство ценного перебежчика или бывшего офицера разведки, как попытка убить Сергея и Юлию Скрипаль, в современной истории США не было. Может ли такое случиться в нашей стране? - спрашивает американский журналист. - Конечно, может, по словам одного из недавних перебежчиков из российских спецслужб, который теперь живет под чужим именем в Соединенных Штатах". "Русские гораздо свободнее действуют здесь, чем американцы могут действовать в России, - сказал этот перебежчик The Daily Beast, добавив, что в настоящее время организованная преступность и Кремль очень тесно связаны. - Это могло бы случиться когда угодно, где угодно. Эдвард Сноуден в России в гораздо большей безопасности, чем любой российский перебежчик здесь". "Да, есть неписаные "правила, которые давно существуют в разведсообществе, и охота на отставных оперативников и их семьи всегда была запрещена", - продолжает журналист. Но, по словам одного бывшего советского шпиона, "нет никаких правил, если ты не хочешь им следовать, и никто не осудит тебя, если ты не будешь им следовать, это точно". "Моя жизнь хорошо застрахована. Жена и сын будут в порядке, и это все, что меня волнует", - добавил этот источник. "Можно драться с врагом и однажды помириться, как сказал однажды Владимир Путин. Предатель же "должен быть уничтожен, раздавлен". На самом деле, российские спецслужбы всегда особенно враждебны к двойным агентам, сказала Елена Митрохина, которая была женой первого секретаря советского посольства в Вашингтоне, а затем перешла на сторону США в 1978 году. А Скрипаль сидел в российской тюрьме за продажу тайн MI-6", - говорится в статье. "Чтобы другим неповадно было, они по-настоящему мстят людям, которые так поступили", - сказала корреспонденту The Daily Beast Митрохина. Источник: The Daily Beast