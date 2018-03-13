Чеченские группировки в Германии: агрессивность - их визитная карточка

Чеченские банды активно укрепляют свои позиции в криминальном мире Германии. "Приказы поступают, в том числе, и из Чечни. Полиция намерена не допустить повторения "австрийского сценария", - пишет в статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung берлинский корреспондент издания Маркус Венер.

"Бородатые, в черной одежде и с оружием - огнестрельным и холодным. Теперь они взяты под стражу в нескольких федеральных землях, их усиленно охраняют. (...) Их обвиняют в организации преступного сообщества, вымогательстве, нанесении опасных телесных повреждений, незаконном лишении свободы и сговоре с целью убийства - и это лишь некоторые преступления, в которых обвиняют задержанных мужчин, которые должны предстать перед земельным судом Дрездена. (...) Одному из мужчин вменяется в вину попытка убийства: он намеревался переехать своего конкурента на BMW. Все подозреваемые - чеченцы. Они были задержаны в ходе ноябрьской спецоперации, которая проводилась по всей Германии оперативниками спецподразделения GSG 9", - сообщает FAZ.

По некоторым оценкам, в Германии проживает около 50 тыс. чеченцев. "За последние 5 лет десятки тысяч чеченцев въехали на территорию ФРГ, намереваясь получить статус беженцев. Они якобы бежали от авторитарного режима президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Лишь малая часть из них получила статус беженца (...), однако депортаций в Россию не последовало - другие чеченцы также остались в Германии. Они с трудом интегрируются, некоторые молодые чеченцы прошли процесс радикализации и примкнули к салафитам". По мнению Маркуса Венера, еще одной проблемой, которой не уделялось достаточного внимания, но которая сегодня стремительно набирает обороты, становятся преступные группировки, членами которых являются выходцы из Чечни.

"Проблема стала настолько актуальной, что Федеральное ведомство уголовной полиции совместно с другими ведомствами стало внимательно следить за активностью этих структур", - пишет журналист. Он указывает на то, что особенно активны они в Северной и Восточной Германии, в Берлине, Гамбурге, Киле, Бремене и Ганновере, а также в таких федеральных землях, как Бранденбург или Саксония.

"Долгое время в преступном мире чеченцы фигурировали в основном как наемники. Они предлагали свои услуги криминальным структурам, которым было необходимо решить вопрос с применением грубой силы", - сообщает издание.

"Однако в последнее время, - продолжает автор, - чеченские группировки активизировались на ином поприще. (...) Они хотят вести дела самостоятельно".

Как отметил в беседе с изданием глава отдела по борьбе с оргпреступностью Федерального ведомства уголовной полиции Михаэль Нагель, "если раньше криминальные элементы из Чечни в основном выполняли поручения представителей других преступных группировок, то сегодня они все больше уходят от роли исполнителей и агрессивно внедряются в различные сферы криминального бизнеса".

"Чеченские группировки вошли в такой бизнес, как торговля наркотиками. (...) В сферу их интересов входят и такие сферы преступной деятельности, как подделка документов и кражи. Экспансия этим бандам удается в первую очередь потому, что они последовательно делают ставку на эскалацию насилия. С одной стороны, они готовы сотрудничать с другими группировками - например, с турецкими или арабскими кланами или рокерами. Однако они точно просчитывают, насколько слаб противник: если тот даст слабину, тут же беспощадно отнимают бизнес", - отмечает автор статьи.

"О том, насколько беспощадными могут быть группировки, в которых доминируют выходцы из Чечни, свидетельствует нападение на бар Classic в берлинском районе Веддинг, случившееся в мае прошлого года. Несколько мужчин открыли огонь по бару из винтовок и автомата. (...) Гостям удалось скрыться через окно в подсобном помещении. Удалось заснять номер машины подозреваемых, и вскоре они были задержаны. Речь шла о разборках между конкурентами в наркоторговле. За нападением на бар стояли "Вайнахские партизаны" (Guerrilla Nation Vaynach) - рокерская группа, многие члены которой являются чеченцами. Ее члены уже позировали для фото с чеченским флагом на фоне Бранденбургских ворот. На данный момент идут судебные заседания в Берлине - подозреваемые молчат", - говорится в статье.

"Борьба и честь - согласно традиционным многовековым представлениям чеченцев - вот главные принципы, которыми должен руководствоваться мужчина. Для многих чеченцев проявлять агрессию в повседневной жизни абсолютно нормально - об этом свидетельствуют и частые конфликты с представителями других этнических групп в местах для размещения беженцев. Иногда достаточно ничтожного на первый взгляд повода, чтобы десятки молодчиков из чеченской общины с ее хорошо отлаженными внутренними контактами вступили в открытый конфликт с представителями другой группы", - пишет автор и указывает на то, что чеченцы не всегда ограничиваются только потасовками.

"Многие из них воевали в обеих чеченских войнах, которую Чечня вела (...) против российской центральной власти; обе стороны конфликта делали ставки на жестокость - чеченцы, которые участвовали в боевых действиях, знают, как обращаться с автоматом Калашникова", - отмечает Венер.

"Многие чеченские юноши, проживающие в Германии, занимаются боевыми искусствами. (...) В этом спорте положено презентовать себя более сильным, чем ты есть на самом деле, чтобы внушить страх своему противнику. Чеченские банды практикуют ту же тактику в конфликтах с другими криминальными группировками. Это их визитная карточка, которая становится частью их успеха в мире организованной преступности. В клубах, где занимаются единоборствами, вербуются и обучаются новые члены группировок. Там же набирается и персонал для легальных и полулегальных компаний, возглавляемых чеченцами и осуществляющих свою деятельность в первую очередь в сфере безопасности и охранном бизнесе", - отмечает журналист.

"Чеченские криминальные структуры - твердый орешек для полиции и системы правосудия. Группы держатся обособленно, подозреваемые, как правило, не дают показаний. Найти главных свидетелей среди чеченцев практически так же нереально, как внедриться в банду", - говорится в статье.

"Необычными", по мнению автора, являются связи между организованной преступностью и исламскими экстремистами. "На долю чеченцев приходится высокий процент от общего числа всех потенциально опасных исламистов в Берлине и Бранденбурге". Некоторые, добавляет журналист, "ездили воевать в Сирию и Ирак".

"Доказательств того, что представители чеченских банд систематически финансируют террористическую деятельность, не существует. Однако полиция и разведка констатируют факты челночных передвижений из преступного мира в мир политико-религиозного экстремизма и обратно", - сообщает автор публикации.

"Ясно одно: тот, кто имеет какой-то вес в чеченских группировках, имеет и связи с Чечней, ее столицей Грозным и с президентом Рамзаном Кадыровым. Поездки туда происходят довольно часто - соответствующим ведомствам известно о десятках случаев, когда те, кто подает заявку на получение статуса беженца в Германии, едет в Чечню. Это, - замечает автор, - противоречит самой причине, по которой подается заявка, - якобы имеющих место преследованиях со стороны режима Кадырова. На деле получается другое. Тесные финансовые связи с властью и личные контакты вплоть до президента Кадырова обязательны для того, чтобы исполнять руководящие роли в диаспоре. Авторитарный руководитель республики, опирающийся на поддержку президента Путина, отдает поручения и политического характера тем, кто находится в Германии. (...) Противников Кадырова в Германии запугивают, им угрожают".

"У Кадырова в Германии много тех, кто на него работает, - уверен автор. - Тимур Дугазаев делает это официально. 32-летний чеченец, проживающий в Германии с 2002 года, представляет чеченского президента, будучи своего рода его послом в Европе. Чемпион по смешанным единоборствам (...), Дугазаев с 2014 года возглавляет Центр чеченской культуры в Гамбурге. На многих фотографиях в социальных сетях Дугазаев стоит рядом с Кадыровым".

Как отмечает автор, деятельность центра финансируется фондом имени Ахмада Кадырова. "Этот фонд, по некоторым данным, поддерживает спортивные объединения, где проходит обучение боевым искусствам, а также пророссийскую деятельностью сторонников Кадырова в Германии".

Так, сообщает FAZ, когда летом 2015 года миграционный кризис достиг своего апогея, Дугазаев организовал в Киле для 800 беженцев из Сирии и Ирака "праздничный обед" в одном из именитых ресторанов города. Было заявлено, что деньги великодушно предоставлены Кадыровым по случаю одного из мусульманских праздников. "Это стало одной из удачных пропагандистских акций чеченского правителя на территории Германии", - пишет журналист. Автор вспоминает о "деле Лизы", на фоне которого Дугазаев организовал в Гамбурге демонстрацию в поддержку "обесчещенной" девушки (как выяснилось, девушка из семьи "русских немцев" не была похищена, а провела ночь со своими приятелем, позднее выдумав факт изнасилования, якобы совершенного арабами. - Прим. ред.). "Два года назад сторонники Кадырова организовали в Гамбурге демонстрацию в поддержку отмены антироссийских санкций", - говорится в статье.

Дугазаев, в прошлом сам боксер, не только организует боксерские поединки. "Он владеет охранной фирмой - его сотрудники легально ходят с оружием. Он контактирует с Александром Залдостановым, лидером "Ночных волков", "патриотического" клуба русских рокеров. Залдостанов, - сообщает автор, - дружит с Путиным и превозносит заслуги советского диктатора Сталина".

"Правоохранительные органы Австрии, где проживают около 30 тыс. чеченцев, 10 лет назад наблюдали за тем, как преступные элементы из Чечни внедрились в торговлю наркотиками в Вене и занялись систематическими вымогательствами. Кроме того, город начали терроризировать группировки молодых чеченцев. Вначале австрийская полиция не относилась к чеченской проблеме всерьез. А через 3-4 года ситуация уже грозила выйти из-под контроля. Германия хочет взять на вооружение опыт соседа. Сегодня на мушке немецких правоохранителей порядка 200-250 человек, играющих существенную роль в криминальном бизнесе чеченских группировок на территории Германии".

По словам Нагеля из Федерального ведомства уголовной полиции, "опасность, исходящая от северокавказских и прежде всего чеченских преступных групп, нельзя недооценивать", передает в заключение FAZ.