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13 марта 2018 г.
13 марта 2018 г.

Рут Бершенс | Handelsblatt

Наблюдательный совет ЕЦБ оказался в центре критики из-за ликвидации латвийского банка

В истории о ликвидации латвийского банка ABLV есть эпилог, пишет Рут Бершенс на сайте немецкого делового журнала Handelsblatt.

Крах третьего по величине финансового института Латвии "обнаружил значительные недостатки в принципах работы банковского союза", заявил Свен Гигольд, депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых". В связи с этим партия направила официальный запрос в Еврокомиссию, в наблюдательный совет ЕЦБ и в соответствующее ведомство, занимающееся ликвидацией банков в ЕС, передает корреспондент.

Случай с латвийским банком ABLV, который в начале февраля обвинили в отмывании денег, вызывает вопросы, так как наблюдательные органы ЕС начали действовать только после указаний из США. Причиной этому, вероятно, является то, что ответственность за борьбу против отмывания денег несут национальные ведомства и они не информируют наблюдательный совет ЕЦБ о подозрительных случаях, поясняет автор публикации.

Согласно Директиве о пруденциальных требованиях для кредитных организаций и инвестиционных фирм (CRD IV), серьезное нарушение может стать причиной отзыва лицензии у банка. Но как ЕЦБ может отозвать у какого-либо банка лицензию, если национальные ведомства не информируют его об обвинениях? - задаются вопросом представители партии "зеленых".

В ЕЦБ отказались ответить на соответствующий запрос, отмечает корреспондент.

Тем временем в Латвии данный случай заставил пересмотреть банковскую политику: правительство и банковский союз хотят "обрубить" деловые отношения банков с Россией. Деятельность финансовых институтов должна концентрироваться на внутреннем рынке, передает издание.

Источник: Handelsblatt


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