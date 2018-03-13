Российским избирателям предстоит трудный выбор: Владимир Путин или Владимир Путин

"Путин никогда не марался о соревновательную политику, но эта его кампания доведена до стерильности. Она ведется исключительно на условиях действующего президента. Он ограничил контакты с внешним миром. Он редко появляется на публике. Он отказался участвовать в телевизионных дебатах. Он воздерживается от интервью отечественным журналистам, предпочитая им документальные фильмы, заранее снятые звездами Пропаганда-ТВ", - отмечает Оливер Кэрролл в Independent.

"Русские пока еще влюблены во Владимира Путина. Когда он пришел к власти в 1999 году, страна восстанавливалась после одного из тяжелейших экономических кризисов на нашей памяти. Не без помощи нефтяного бума Путину удалось выровнять корабль. Многим гражданам он вернул зарплаты и достоинство, - говорится в статье. - Одновременно он руководил неуклонной эрозией свободного информационного пространства - сначала телевидения, потом части прессы и интернета. Путин призывал своих граждан не совать нос в соревновательную политику и сосредоточиться на своих карьерах и зарабатывании денег".

"Но двадцатилетнее пестование цинизма и апатии обернулось для президента проблемой. Ему нужно, чтобы его граждане снова открыли для себя интерес к политике, который он погасил, - указывает автор. - Не для того, чтобы обеспечить себе возвращение в качестве президента: Путин и без этого победит. А для того, чтобы получить оглушительный вотум доверия в ходе президентских выборов, которые могут быть для него последними. По данным множества источников, это означает, что ему нужно 70% голосов при явке 70%".

Журналист сообщает, что независимый опросный центр "Левада-Центр" не может оценивать шансы кандидатов, так как в прошлом году его признали "иностранным агентом" и отстранили от "вмешательства" в выборы, а по данным официальных опросов Путин с легкостью получит нужные показатели.

"Давние опасения по поводу работы прогосударственных опросных организаций укрепились на этой неделе, когда в соцсети утекло письмо предположительно из президентской службы безопасности, в котором были указаны целевые выборные показатели, назначенные Кремлем, - говорится в статье. - За неделю до выборов операция по увеличению явки идет полным ходом".

Упомянув о приуроченных к выборам продаже продуктов со скидкой, проверках на онкологию и розыгрыше смартфонов, журналист сообщает: "Самое существенное наращивание явки будет достигнуто вручную, вмешательствами вроде принудительного голосования в учреждениях, находящихся под контролем Кремля: государственных корпорациях, университетах, больницах, психлечебницах. Опрос, проведенный "Левада-Центром", показал, что точно намереваются голосовать менее 30% россиян".