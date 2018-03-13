Российское нападение на шпиона: Тереза Мэй попыталась загнать Владимира Путина в угол - и Кремль даст сдачи

"Заявление Терезы Мэй об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль было жестким, и Кремль не воспримет его по-доброму", - утверждает Крис Стивенсон в Independent.

"Российское Министерство иностранных дел уже назвало заявление Мэй "цирковым шоу". Президент Владимир Путин и Кремль, неоднократно повторившие, что Москва не участвовала в отравлении, возможно, будут поддерживать эту риторику, утверждая, что предположение о российской вовлеченности смехотворно. Однако использование "Новичка" - группы нервно-паралитических агентов, созданных, как известно, в Советском Союзе, - будет воспринято многими почти как визитная карточка, оставленная на месте преступления", - пишет Стивенсон.

Мэй попыталась лишить Россию пространства для маневра, предположив, что Москва либо распорядилась об отравлении, либо потеряла контроль над "Новичком". Великобритания оставила небольшое окошко для ответа, так что нельзя сказать, что она переступает границы, однако идея, что случившееся будет воспринято как "применение силы", если не будут предоставлены объяснения, также означает, что Лондон может ответить полным спектром дипломатических мер, говорится в статье.

"К чему же приведет это противостояние? Не к добру, почти несомненно. В воскресенье Путин участвует в президентских выборах, где красиво победит. Это даст ему свежий мандат ответить на угрозы из-за рубежа. У Великобритании почти не было выбора, призывать ли Россию к ответу, но ее реакция подтверждает неоднократные заявления Путина российским гражданам, что их страну несправедливо преследуют", - пишет автор статьи.

"Вероятно, первым шагом станет высылка дипломатов из Великобритании, и тут любая мера наверняка вызовет ответные меры со стороны Москвы. Однако похоже на то, что ситуация выйдет далеко за эти рамки. Несомненно, официальная британская делегация на ЧМ по футболу, который пройдет этим летом в России, будет урезана или не поедет вовсе. Великобритании не привыкать накладывать санкции вместе со всеми странами ЕС из-за ситуации на Украине, но в этот раз она будет сама по себе", - указывает Стивенсон.