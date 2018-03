13 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Визитная карточка" на месте преступления? Тереза Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности" несет ответственность за покушение на Скрипаля, ибо орудие преступления - химическое оружие, изобретенное в СССР. По словам химика Мирзаянова, работавшего над советской программой, Россия - единственная страна, способная применить "Новичок". Новость о "Новичке" наводит на вопросы о размерах нынешнего арсенала химических вооружений России, пишут СМИ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что Россия "с большой долей вероятности" несет ответственность за покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на британской территории, а орудием преступления было химическое оружие из семейства веществ "Новичок", созданного в советский период, пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. "Новость о "Новичке" наводит на вопросы о размерах нынешнего арсенала химических вооружений России. Великобритания потребовала, чтобы Кремль представил в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) полный отчет о программе "Новичок", - говорится в статье. Мэй сказала: если Москва не отчитается, Британия "заключит, что эти действия равносильны незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства", и примет ответные меры. "Остальной мир должен сделать то же самое", - считает американская газета. "Бывший двойной агент и его дочь, отравленные смертоносным нервно-паралитическим веществом, или умрут, или станут инвалидами в результате воздействия "Новичка", по словам разоблачителя, предупредившего мир о российской секретной программе химического оружия", - пишет корреспондент The Telegraph. Вил Мирзаянов, химик, непосредственно работавший над советской программой, заявил, что Россия - единственная страна, способная произвести и применить настолько сильнодействующий нервно-паралитический агент, и предупредил, что еще много людей могут почувствовать себя плохо. "Он по крайней мере в 10 раз сильнее любого из известных нервно-паралитических веществ. К тому же последствия его воздействия практически не поддаются лечению", - сказал он. По его мнению, яд, использованный при атаке в Солсбери, мог быть изготовлен в России как два безвредных компонента. Их могли привезти в Великобританию и потом смешать в баллончике, который легко спрятать и использовать для распыления смертоносной дозы с целью его "намеренной демонстрации" врагам Москвы во всем мире, передает автор статьи. Российский ученый, бежавший в 1995 году, сообщил о существовании нервно-паралитических агентов класса "Новичок" в 1992 году, но, по его словам, о них до сих пор известно так мало, что "Новичок" не запрещен Конвенцией по химическому оружию. По данным доктора Мирзаянова, это был первый случай его использования. "Премьер Британии Тереза Мэй объявила о разгадке тайны, в которой тайны на самом деле не было", - говорится в редакционном комментарии The New York Times по поводу заявления Мэй о том, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь "с высокой вероятностью" были отравлены российскими агентами. "Как и убийство в 2006 году Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием-210, нападение на Скрипаля планировалось максимально ужасающим, устрашающим и публичным. И явно было получено благословение Владимира Путина", - считает газета. Хотя пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и заявила о солидарности с Британией, она не сказала, Россия ли, по мнению администрации Трампа, ответственна за нападение, отмечает издание. "Русские знали, что британцы идентифицируют нервно-паралитическое вещество и это не оставит сомнений в том, кто стоит за убийством. Это делает циничное отношение Путина к убийству вдвойне возмутительным. Когда британцы "разберутся" с убийством, сказал он как ни в чем не бывало, тогда он и выскажется по этому поводу", - передает газета. Мэй потребовала, чтобы Россия немедленно предоставила ОЗХО полное описание программы по созданию газа "Новичок". Она заявила, что британское правительство разрабатывает ответные меры: от высылки ряда российских дипломатов до введения более жестких санкций. "Если месседж России в том, что ни один "предатель" нигде не будет в безопасности, в интересах каждой страны преподать Путину запоминающийся урок: он не может применять боевое оружие везде, где ему вздумается", - подчеркивает издание. "Заявление Терезы Мэй об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль было жестким, и Кремль не воспримет его по-доброму", - уверен Крис Стивенсон, корреспондент Independent. "Российское Министерство иностранных дел уже назвало заявление Мэй "цирковым шоу". (...) Однако использование "Новичка" - группы нервно-паралитических агентов, созданных, как известно, в Советском Союзе, - будет воспринято многими почти как визитная карточка, оставленная на месте преступления", - пишет Стивенсон. Мэй попыталась лишить Россию пространства для маневра: Москва либо распорядилась об отравлении, либо потеряла контроль над "Новичком". Великобритания оставила небольшое окошко для ответа, так что нельзя сказать, что она переступает границы, однако идея, что случившееся будет воспринято как "применение силы", если не будут предоставлены объяснения, также означает, что Лондон может ответить полным спектром дипломатических мер, говорится в статье. "К чему же приведет это противостояние? Не к добру, почти несомненно. В воскресенье Путин участвует в президентских выборах, где красиво победит. Это даст ему свежий мандат ответить на угрозы из-за рубежа", - пишет автор статьи. Тереза Мэй "настолько далеко высунулась из окна", что заявила о российском происхождении вещества, использованного при атаке на Сергея Скрипаля, пишет Петер Штурм, журналист немецкого Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Правительство в Москве имеет возможность и дальше утверждать, что оно никак не связано с покушением на убийство, ведь теоретически, конечно, яд мог попасть в "неправильные" руки. Но почему те, в чьем распоряжении оказалось ядовитое вещество, подыскали в качестве жертвы именно "предателя" и его дочь? Здесь людям Владимира Путина придется выворачиваться в поисках аргументов", - полагает автор. Россия, вероятно, ответит требованием о предоставлении неопровержимых судебных доказательств, которых преступники, должно быть, не оставили. Останется только бессильная ярость, прогнозирует Штурм. "Когда противники Путина хлынули в Лондон, его шпионы последовали за ними" - так озаглавлена статья в The New York Times журналистки Эллен Барри. "По словам бывших сотрудников британской разведки, сейчас у России в Лондоне больше агентов разведки, чем было в разгар холодной войны, - передает она. - Они выполняют самые разные функции, в том числе заводят контакты в кругах британских политиков. Но самая важная задача - наблюдать за сотнями россиян-"тяжеловесов", и сторонников, и противников Путина, которые связали свою жизнь с Великобританией, пленившись ее рынком недвижимости и банковской системой". Отравление Сергея Скрипаля и его дочери повлекло за собой требование к британскому правительству обуздать этих агентов, говорится в статье. Скрипаль - второй экс-сотрудник российских спецслужб (после Александра Литвиненко), отравленный на британской территории, утверждает Барри. Билл Браудер, состоятельный инвестор, руководящий международными кампаниями по продвижению санкций в отношении Путина и его приближенных за коррупцию и нарушения прав человека, говорит: отравление Скрипаля означает, что риск для людей, подобных ему, возрос, продолжает журналистка. "Британское правительство создало опасную ситуацию тем, что позволило случившемуся с Литвиненко остаться без последствий, - сказал Браудер. - Если после Литвиненко не будет реакции на то, что случилось со Скрипалем, велика вероятность того, что меня убьют следующим". Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд сообщила, что в связи с отравлением Скрипаля могут быть пересмотрены загадочные смерти, связанные с Россией, передает The Times. На прошлой неделе бывший комиссар лондонской полиции лорд Блэр и глава комитета по внутренним делам в Палате общин Иветт Купер указали на 14 подозрительных случаев. Источники в американской разведке установили, что это предположительно жертвы российского заговора с целью убийств в Британии, отмечают авторы статьи. В интервью Evening Standard Радд сказала: "Возможно, будет правильно снова их рассмотреть. Ну, не все из них - я полагаю, даже лорд Блэр скажет: одно-два или три-четыре". Накануне живущий в Британии экс-агент КГБ Борис Карпичков заявил, что он и Скрипаль вошли в российский список тех, кто должен быть уничтожен. "Он рассказал, что ему сообщили об угрозе в его адрес по телефону и что список состоит из восьми имен. Он получил сообщение три недели назад и сначала посчитал, что это шутка", - передает издание. "В сообщении говорилось, что нечто плохое произойдет со мной и некоторыми другими людьми, включая Скрипаля, о котором я понятия не имел, кто это", - сказал Карпичков в эфире передачи "Доброе утро, Британия" на ITV. По его словам, сообщение исходило от "очень надежного источника" - "высокопоставленного оперативного старшего офицера из определенной российской службы безопасности". Карпичков сообщил, что в списке находятся бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, Игорь Сутягин - шпион, которого обменяли вместе со Скрипалем в 2010 году, и составитель досье на Дональда Трампа Кристофер Стил. The Times не исключает, что Британия может вернуться к расследованию смерти Александра Перепиличного, Бориса Березовского, а также дешифровщика из MI-6 Гарета Уильямса, тело которого в 2010 году обнаружили в сумке в ванной. Также по теме: Что смелый российский ученый рассказал мне о "Новичке", нервно-паралитическом агенте, примененном при нападении на шпиона (The Washington Post) Экс-шпионы о покушении на убийство Сергея Скрипаля: "Опасность есть всегда" (The Daily Beast) Отношения между Великобританией и Россией погрузились в пучину кризиса (Financial Times)