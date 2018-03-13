Российские наемники от Донбасса до Дамаска: не совсем малозаметные "герои"

На Востоке Украины и в Сирии частные военные компании, набирающие наемников и являющиеся нелегальными в России, используются Кремлем с целью избежать тяжелых потерь на поле боя, пишут журналисты Liberation Люк Матье и Вероника Дорман.

Бывший офицер ГРУ Дмитрий Уткин, известный также под кличкой Вагнер, основал частную военную компанию, ее бойцы участвовали в аннексии Крыма весной 2014 года, затем в боях в украинском Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов и начиная с 2015 года представлены на сирийской земле, говорится в статье.

В декабре 2016 года Уткин, вместе с другими бойцами, был принят в Кремле Владимиром Путиным на церемонии, посвященной российским "героям" в Сирии. В ноябре 2017 года Дмитрий Уткин стал генеральным директором компании Concord Management & Consulting, принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, получившему прозвище "повар Путина", сообщают журналисты.

Недавно Пригожин, которого российская пресса называет еще и главой фабрики российских троллей, решил диверсифицировать свою деятельность, занявшись военно-промышленным сектором, отмечают Матье и Дорман. Его компания по ресторанному делу Evro Polis, расположенная в Москве, в 2016 году переориентировалась на разработку месторождений и добычу нефти и газа, а затем открыла представительство в Дамаске. В 2016 году Евгений Пригожин подписал договор с сирийскими властями, гарантирующими ему 25% доходов от нефтегазовых полей, отвоеванных его силами, то есть людьми ЧВК Вагнера, у джихадистской группировки "Исламское государство"*.

"Кремль и министерство обороны позволяют Пригожину делать дела в Сирии, при этом они могут использовать своих наемников, - поясняет Руслан Левиев, гражданский активист, основатель следственной группы Conflict Intelligence Team (CIT). - Так что можно вести опасные боевые действия без официальной регистрации потерь в живой силе".

Наемники Вагнера активно участвовали в освобождении Пальмиры в марте 2016 года на стороне сирийской армии и российской авиации, говорится в статье. Сегодня их от 2 тыс. до 4 тыс. человек. Они подписывают контракты с компанией Evro Polis, которая выплачивает им зарплату. Боевые задания им назначает сирийское командование, при взаимодействии с российской авиацией.

Различные свидетельства, опубликованные в российских СМИ, сходятся во мнении: за полтора года взаимодействие с российской армией ухудшилось, передают авторы статьи. В своих боевых действиях контрактники больше не поддерживаются авиацией, им поставляются все более устаревшие оружие и боевая техника.

"Было поднято так много шума вокруг наемников и их отношений с министерством обороны, что это уже перестало быть секретом, и поэтому российское государство старается дистанцироваться", - говорит Руслан Левиев. Теперь Вагнер, например, должен идти на уловки, чтобы вернуть на родину тела убитых солдат, нередко обращаясь к сирийской гражданской авиации. "Кремль не собирается распускать наемников Вагнера или отзывать их, поскольку тогда придется заменять их солдатами регулярной армии, а значит, официально подвергать себя тяжелым потерям", - продолжает Левиев.

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*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.