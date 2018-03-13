Российские наемники - "это категория людей, которые не могут жить без войны"

Вербовщик наемников, который сотрудничает с основной российской частной военной компанией, свидетельствует, что ЧВК присутствуют в Сирии, и подтверждает, что тела погибших бойцов семьям не возвращают. Проблема может быть решена после переизбрания Путина, полагает он. Он рассказал корреспондентке телеканала France 24 в России Елене Волошиной о деятельности этих групп, окутанных государственной тайной. Интервью опубликовано в газете Liberation.

"Какова главная цель присутствия ЧВК Вагнера в Сирии?" - спросила журналистка.

"Это борьба против режима Асада. Борьба за нефть, чтобы заработать деньги. Причина существования частной военной компании - получение прибыли. И потом уже защита интересов государства там, где оно не может применить регулярную армию. В Сирии, с одной стороны, происходит сражение против мирового терроризма в лице "Исламского государства"*, и с другой - собирание доходов в пользу нашей страны, для того чтобы Россия могла захватить огромный рынок нефтяных ресурсов. Ей необходимо обеспечить контроль над ними. Я считаю, что это правильно. Не мы начали эту войну, но закончить работу предстоит нам", - ответил собеседник.

"Почему это секретно? Россия открыто ведет воздушные и морские операции в Сирии, зачем скрывать наземные операции?" - поинтересовалась журналистка.

"Потому что речь идет прежде всего о коммерческих интересах. Вы видели, какую медийную шумиху вызвали наземные потери? А если бы речь шла о регулярных войсках? Если бы США нанесли удар по российской армии на земле? Что бы мы получили? Третью мировую войну", - сказал эксперт.

"Как финансируется ЧВК Вагнера?"- спросила интервьюер.

"Она подписывает контракты с компаниями, которые добывают и обрабатывают нефть в Сирии, для защиты их коммерческих интересов. За это она получает деньги. На сирийской территории российские компании "Лукойл" и "Газпром" имеют свои заводы. Но ЧВК Вагнера также работает с иностранными фирмами", - ответил собеседник телеканала.

"Как происходит сотрудничество с российским Министерством обороны?"

"Министерство обороны определяет боевые задачи. Наемные солдаты "Вагнера" действуют в тандеме с российской авиацией, при поддержке артиллерии, - пояснил полевой командир. - Минобороны поставляет наемникам оружие, боеприпасы и экипировку. Но это сотрудничество - вне закона. То есть официально его не существует".

"Когда они подписывают контракт, они знают, как будут обращаться с их телами... или их семьи останутся в неведении?" - спросила Волошина.

"Если ты завербовался в ЧВК, значит, ты продался за деньги. Она может использовать тебя как заблагорассудится. Согласно контракту ты не имеешь права не повиноваться. Что с тобой произойдет после смерти? Ты будешь в состоянии рубленого мяса. А что с телами? Их поместят в мешок. Их запечатают в цинковый гроб. Их отправят домой... в лучшем случае. В худшем - похоронят на месте. Если ты не подписал такое условие, чтобы ничего не говорить твоей семье, твоим близким пошлют деньги с документом, где говорится, что ты погиб и похоронен там-то. Или вообще не похоронен. Просто "такой-то погиб". Держите ваши денежки", - пояснил вербовщик.

"Какое у вас чувство по поводу участия ЧВК Вагнера в войне в Сирии?"

"Моя позиция четкая. Наша война - это Донбасс. Ну а тем, кто сомневается по поводу войны в Сирии, типа того, что "идеологически это не наша война, это война за бабки", я могу сказать: после того как америкосы замочили наших парней, мы готовы идти туда, чтобы заставить их ответить за это", - сказал полевой командир.

"Часто к вам приходят добровольцы, желающие ехать в Сирию?" - спросила интервьюер.

"Очень часто. Пять-шесть человек в неделю, - ответил вербовщик. - Молодые, старые, у кого-то есть опыт боевых действий, у кого-то нет. Казаки и гражданские лица. Они хотят примкнуть к ЧВК. Они спрашивают меня, что их там ждет. Я им вкратце объясняю, что никто не будет за ними бегать и подтирать им жопу: "Вы продаете ваши навыки, ваши козыри, вашу жизнь".

"Тому, кто возвращается с войны, всегда трудно адаптироваться к обычной жизни. Потому что если человек воевал год или полтора, когда он вернется, куда он пойдет работать? Охранником в супермаркете? Где полупьяный 18-летний юнец будет его учить жизни и унижать? Он привык решать все свои проблемы нажатием на курок, у него руки чешутся. Это категория людей, которых называют "человек войны". Они не могут жить без войны. Частная военная компания всегда их ждет", - рассуждает вербовщик.

"Первые солдаты были завербованы в 2015 году, и, если мне не изменяет память, тогда зарплаты доходили до 450 тыс. рублей в месяц (6,5 тыс. евро), на данный момент ребята получают от 150 тыс. (2,1 тыс. евро), в зависимости от выполненных боевых задач", - продолжает он.

"Когда должны вернуть тела погибших в Сирии их семьям?" - спросила журналистка.

"Вероятно, после президентских выборов 18 марта, - ответил собеседник телеканала. - Скрыть потери? Нет проблем. Там все средства коммуникации отключены. Более того, люди прописывают в контракте, что они не должны никому ничего разглашать. В случае утечек они не получат зарплату. Их семьи тоже не получат компенсацию. Вот почему все будут молчать".

Также по теме:

Российские наемники от Донбасса до Дамаска: не совсем малозаметные "герои" (Liberation)

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.