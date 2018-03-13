Потерял ли Владимир Путин контроль над русскими киллерами?

"Что касается предателей, они сами загнутся, - сказал этот человек. - Человек предал своих друзей, товарищей по оружию. Что бы там ни было и какие бы тридцать сребреников эти люди ни получали, они колом встанут в их горле".

"Это заявление - не фраза, произнесенная мафиози в сериале "Крестный отец". Это настоящее утверждение, сделанное тогдашним премьер-министром России Владимиром Путиным на национальном телевидении в 2010 году", - пишет журналист Newsweek Оуэн Мэтьюз. "Так что мало удивительного в том, что британские СМИ быстро обвинили Кремль 6 марта, когда 68-летний бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены смертоносным нервно-паралитическим агентом в центре сонного английского городка Солсбери", - полагает автор.

"Было бы слишком вопиюще, если бы российский президент заказал подобное нападение на британской почве. Но более пугающим вариантом является то, что покушение на убийство было делом российского отряда ликвидаторов, официально действующего безнаказанно, но по собственной инициативе", - говорится в статье.

"Что заставляет меня быть осторожным [относительно возложения вины на Кремль] - это невероятная глупость этого действия в данный момент, - считает депутат британского парламента, бывший член Комитета по обороне Палаты общин. - Россия старается вести себя наилучшим образом перед чемпионатом мира... Это было сделано настолько публично. Путину от этого один только ущерб".

С другой стороны, Скрипаль, без сомнения, попадает под путинское определение "предателей", полагает автор.

Однако покушение на человека, прошедшего через процедуру официального обмена, подрывает всю логику этого протокола, установленного во времена холодной войны, отмечает издание. "Шпионский обмен - это сделка: обе стороны платят цену, чтобы вернуть своих людей, - отмечает один бывший британский дипломат, говоривший на условиях анонимности. - Если начать убирать людей [которых вы договорились обменять], это противоречит смыслу всего этого... Это затрудняет честные переговоры в будущем".

Как предполагает Марк Галеотти из Института международных отношений в Праге, возможно, потенциальных убийц Скрипаля не беспокоили политические последствия, заключающиеся в том, что контроль Путина над его разведслужбами "дает новые трещины". И покушение на убийство могло стать результатом соперничества между разными службами безопасности.

ФСБ, российская служба внутренней безопасности, "все активнее (...) действует за границей", утверждает Галеотти. "Это агентство сильно отличается" от традиционного ГРУ, "это служба политических полицейских, действующих без правил, безнаказанно и под благосклонной защитой Кремля. Они не знают старый этикет и не стараются его соблюдать. Их служба достаточно влиятельна, чтобы не заботиться о том, что ее похождения создают проблемы для МИДа. (...) Они часто действуют дилетантски, но агрессивно", - считает он.

"Но почему сейчас? Скрипаль ушел из ГРУ 19 лет назад и, похоже, жил спокойной жизнью на пенсии", - задается вопросом Мэтьюз.

По мнению британского дипломата, это нападение могло быть работой офицеров ГРУ, чья карьера была разрушена в результате предательства Скрипаля еще в 1990-х годах. Оценки различаются, но, по некоторым данным, он раскрыл до 300 агентов и офицеров - и если они были на несколько лет моложе Скрипаля, то "теперь некоторые могут быть генералами", людьми, способными осуществить свою долгожданную месть.

"Это, конечно, предположения. Но несомненно то, что при отсутствии каких-либо других правдоподобных мотивов подозрения падут на Россию, и возрастет политическое давление на Великобританию с призывом принять ответные меры", - говорится в статье.