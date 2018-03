13 марта 2018 г. Эллен Барри | The New York Times Когда противники Путина хлынули в Лондон, его шпионы последовали за ними "В 2014 году деятель российской оппозиции Владимир Л.Ашурков бежал из Москвы в Лондон и облегченно выдохнул", - пишет в The New York Times журналистка Эллен Барри. "После нескольких месяцев, когда сотрудники спецслужб Кремля увязывались за ним на каждую встречу (кульминацией всего этого стал обыск в его квартире, показанный по телевидению), он наконец-то расслабился, растворившись на улицах изящного многоязычного Кенсингтона", - говорится в статье. "Прошло полгода, прежде чем он осознал, что за ним по-прежнему следят. Один старый друг вернулся из поездки в Россию с тревожной новостью: в Москве сотрудники ведомств безопасности задавали детальные вопросы о его конфиденциальном разговоре с Ашурковым в лондонском кафе. После этого Ашурков научился инстинктивно высматривать российских агентов - мужчин в темных костюмах, которые сидят в одиночестве там, где собираются эмигранты, а также знакомых на званых обедах, которых молва называет информаторами", - продолжает Барри. "По словам бывших сотрудников британской разведки, сейчас у России в Лондоне больше агентов разведки, чем было в разгар холодной войны, - передает журналистка. - Они выполняют самые разные функции, в том числе заводят контакты в кругах британских политиков. Но самая важная задача - наблюдать за сотнями россиян-"тяжеловесов", и сторонников, и противников Путина, которые связали свою жизнь с Великобританией, пленившись ее рынком недвижимости и банковской системой". Отравление Сергея Скрипаля и его дочери повлекло за собой нажим на британское правительство - требование обуздать этих агентов, говорится в статье. Автор продолжает: "В Лондоне также базируются коммерческие компании, собирающие разведданные, - например, фирма во главе с экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, который составил досье о связях президента Трампа с Путиным. Российское правительство живо интересуется этими усилиями и источниками, которые в них задействованы". За последние 10 лет Великобритания предоставила политическое убежище целому ряду критиков Путина - крупных и мелких. В "Лондонграде", как пояснил изданию один его неназванный "обитатель", "чиновник, приехавший в отпуск, может в атмосфере доброжелательности пообедать с прозаиком-диссидентом, выступающим на антипутинских митингах", пересказывает Барри. Экс-сотрудник британской разведки на условиях анонимности, продиктованных инструкциями, обрисовал это так: "Много друзей Путина и бывших друзей, и врагов, и союзников - все вращаются в одном вихре вместе в этом мире состоятельных людей". "И, конечно, половина из них отдает своих детей в британские частные школы", - добавил экс-сотрудник. Скрипаль - второй экс-сотрудник российских спецслужб (после Александра Литвиненко), отравленный на британской территории, утверждает Барри. "Билл Браудер, состоятельный инвестор, руководящий международными кампаниями по продвижению санкций в отношении Путина и его приближенных за коррупцию и нарушения прав человека, говорит: отравление Скрипаля означает, что риск для людей, подобных ему, возрос", - сообщает журналистка. "Британское правительство создало опасную ситуацию тем, что позволило случившемуся с Литвиненко остаться без последствий, - сказал Браудер. - Если после Литвиненко не будет реакции на то, что случилось со Скрипалем, велика вероятность того, что меня убьют следующим". Источник: The New York Times