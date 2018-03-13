Как русский мороз спас Гитлера

"Все должно было выглядеть как авиакатастрофа: в 1943 году офицеры вермахта хотели убрать со своего пути Гитлера и заманили его в Смоленск. Судьба диктатора, казалось, была решена, однако все вышло иначе", - пишет на страницах немецкого журнала Der Spiegel Сольвейг Гроте.

Запланированному покушению предшествовали месяцы и годы тайных обсуждений, согласования и подготовки. Решительность солдат росла вместе с поражениями немецкой армии и получила толчок, когда Гитлер вопреки совету его генералов захотел одновременно завоевать Сталинград и Кавказ. Поражение под Сталинградом и уничтожение целой немецкой армии сыграли решающую роль. Гитлер должен был уйти, пишет автор.

Покушение готовили немецкий военный и юрист Фабиан фон Шлабрендорф и генерал-майор немецкой армии Хеннинг фон Тресков.

Тресков уговорил своего главнокомандующего Гюнтера фон Клюге пригласить фюрера в Смоленск. После колебаний 13 марта 1943 года Гитлер прибыл в Смоленск.

Шлабрендорф и Тресков упаковали взрывчатку в коробку, и во время обеда Тресков попросил Хайнца Брандта, сопровождавшего Гитлера, передать "подарок" полковнику Гельмуту Штиффу. "Самолет поднялся в воздух, а Тресков и Шлабрендорф ждали сообщения о его крушении. Спустя два часа пришло сообщение о том, что Гитлер прибыл в свою штаб-квартиру. Что-то пошло не так, и теперь у заговорщиков появилась проблема. Мало того, что покушение не удалось, теперь им следовало ждать и разоблачения", - повествует автор. Тресков позвонил Брандту и попросил не передавать коробку Штиффу, а на следующий день сам забрал ее из штаб-квартиры фюрера. Тресков осмелился открыть коробку и обнаружил, что заряд сработал, но детонатор не загорелся. Проводя пробные взрывы, заговорщики знали, что причиной этому мог быть мороз.

Тресков не сдавался. Он передал коробку Рудольфу-Кристофу фон Герсдорфу, который обеспечил их взрывчаткой, а теперь хотел сам совершить еще одно покушение на Гитлера во время его визита на выставку советского трофейного оружия 21 марта в Берлине. Однако покушение также не удалось.

Позднее Герсдорф руководил надзорной службой при эксгумации останков польских офицеров в Катыни, массовое захоронение которых обнаружили представители вермахта.

"Как установили мои друзья и я, речь шла о польских военнопленных из тех польских кавалерийских полков, которые выступали не против Германии, а только против России", - писал Шлабрендорф.

Министр пропаганды Йозеф Геббельс хотел использовать обнаружение тысяч убитых выстрелом в затылок солдат для того, чтобы, предав огласке зверства Советского Союза, расколоть антигитлеровскую коалицию. Однако Сталин в свою очередь обвинил в преступлении немцев и в конце войны включил пункт о Катынском расстреле в обвинительное заключение на Нюрнбергском процессе.

То, что этот пункт не был рассмотрен, связано, по мнению писателя Томаса Урбана, со Шлабрендорфом. Он убедил американских следователей в том, что обвинение немцев в деле о Катыни навредит процессу ввиду недостаточных доказательств, и указал на свидетеля Герсдорфа. Его доклад компрометировал советскую сторону, однако в этом западные державы, вероятно, не были заинтересованы, и доклад оказался в архиве. Советский Союз признал свою вину только в 1990 году.

Спустя 67 лет после неудавшегося покушения на Гитлера, в 2010 году под Смоленском потерпел крушение польский правительственный самолет. В Польше подозревают, что это мог быть теракт, отмечает автор в заключение.