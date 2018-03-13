Это будет мучительно, но Западу нужно пробудиться от спячки и осознать истинную угрозу, исходящую от Путина

Применение нервно-паралитического вещества против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии спустя годы станет лишь одним прискорбным штрихом в более масштабной картине, замечает в своей статье в The Telegraph экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. По мнению автора, "прояснить картину помогают убийство Александра Литвиненко, кибератаки против Эстонии, вторжение в Крым и его аннексия, дестабилизация Украины и разработки масштабных новых военных и цифровых вооружений для нападений на западных союзников".

"Успех Москвы отчасти опирается на то, что в мире "постправды", в который мы теперь вошли, можно с легкостью оспорить все факты. Но Москва также пользуется глубокой психологической слабостью Запада - нашим нежеланием сознаваться перед самими собой, что мы сталкиваемся с новыми угрозами, конкурирующими системами и альтернативными идеологиями тогда, когда подумали, что от всего этого освободились", - пишет Хейг.

Хейг полагает: "Россия сделалась системой, которая соперничает с нашей, - системой авторитарного капитализма, где функционирует экономика предпринимательства, но допускаются убийства, вымогательство и акты внешней агрессии, совершаемые государством. Китай, в воскресенье принявший решение, что Си Цзиньпин может быть президентом неограниченное время, развивает тоталитарную версию, с твердой приверженностью партийной идеологии и мышлению одного-единственного человека бок о бок с экономикой, задуманной как рыночная".

"Западу придется пробудиться от спячки. Если мы позволим, чтобы к середине века некое тоталитарное общество опередило нас по новым технологиям, наш образ жизни окажется под сильным ударом. А вот более безотлагательный вопрос: если мы позволим авторитарной системе в самой Европе обращаться со странами и со свободными людьми так, как ей вздумается, мы увидим, что наша свобода предопределять собственное будущее вскоре будет подорвана", - говорится в статье.

"Апологетам пора отречься от своих мнений, оптимистам - стать реалистами, а пацифистам - незаметно удалиться. Какие бы меры Британия ни приняла против России, воистину главное - осознание Вашингтоном, Брюсселем и Берлином того, что Западу необходима полномасштабная стратегия, дабы продемонстрировать силу и решимость перед лицом неприемлемого поведения", - говорится в статье.