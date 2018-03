13 марта 2018 г. Ричард Форд, Фиона Гамильтон, Уилл Хамфрис | The Times Министр внутренних дел Британии: мы вернемся к расследованию подозрительных смертей четырех россиян Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд сообщила, что в связи с отравлением Сергея Скрипаля могут быть пересмотрены загадочные смерти, связанные с Россией, от одного до четырех дел, передает The Times. На прошлой неделе бывший комиссар лондонской полиции лорд Блэр и глава комитета по внутренним делам в Палате общин Иветт Купер указали на 14 подозрительных случаев. Источники в американской разведке установили, что это предположительно жертвы российского заговора с целью убийств в Британии, отмечают авторы статьи. Семья журналиста The Times Дэнни Макгрори, имя которого есть в этом списке, заявила, что утверждения о его убийстве не имеют под собой оснований: у Макгрори было кровоизлияние в мозг. В интервью Evening Standard Радд заявила, что новых доказательств нет. Она добавила: "Я вовсе не списываю это со счетов, и после того, как мы закончим с этим инцидентом, возможно, будет правильно снова их рассмотреть. Ну, не все из них - я полагаю, даже лорд Блэр скажет: одно-два или три-четыре". Как заявил лорд Блэр, следователи должны "изучить, есть ли некая закономерность в том, что люди выходят на пробежку и падают замертво, кого-то обнаруживают мертвым в собственном доме в графстве Суррей и так далее". Замечания Блэра, по всей видимости, относятся к смерти Александра Перепиличного и Бориса Березовского, указывает The Times. Накануне живущий в Британии экс-агент КГБ Борис Карпичков заявил, что он и Скрипаль вошли в российский список тех, кто должен быть уничтожен. "Он рассказал, что ему сообщили об угрозе в его адрес по телефону и что список состоит из восьми имен. По его словам, он получил сообщение три недели назад и сначала посчитал, что это шутка", - передает издание. "В сообщении говорилось, что нечто плохое произойдет со мной и некоторыми другими людьми, включая Скрипаля, о котором я понятия не имел, кто это", - сказал Карпичков в эфире передачи "Доброе утро, Британия" на ITV. По его словам, сообщение исходило от "очень надежного источника" - "высокопоставленного оперативного старшего офицера из определенной российской службы безопасности". "Я не воспринял это всерьез. В прошлом бывало, что мне передавали предупреждения, угрозы, и я все еще жив. Отравление Скрипаля меня потрясло, но не удивило. Сейчас нет", - добавил он. Карпичков сообщил, что в списке находятся бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, Игорь Сутягин - шпион, которого обменяли вместе со Скрипалем в 2010 году, и составитель досье на Дональда Трампа Кристофер Стил. The Times не исключает, что Британия может вернуться к расследованию смерти Александра Перепиличного, Бориса Березовского, а также дешифровщика из MI-6 Гарета Уильямса, тело которого в 2010 году обнаружили в сумке в ванной. Источник: The Times