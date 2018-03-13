Пиво и копченая рыбка: презенты, которыми обмениваются Путин и Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель регулярно отправляет в Россию немецкое пиво, иронично замечает Die Welt. Журналист спросил у фрау канцлер о том, что она получает в ответ от шефа Кремля.

"Речь на самом деле должна была идти о новой "большой коалиции" и соответствующем договоре. Однако один из присутствовавших на пресс-конференции журналистов воспользовался случаем, чтобы задать госпоже Меркель вопрос, касающийся президента Путина. В минувшие выходные, - сообщает издание, - был показан фильм о российском президенте, в котором тот упомянул о том, что время от времени канцлер посылает ему немецкое пиво. Репортер захотел узнать, что Меркель получает в ответ".

"Всем известно, что российскому президенту нравится немецкое пиво", - улыбаясь, ответила Ангела Меркель. "Иногда получается чем-то обменяться. Как-то я получила замечательную копченую рыбу". При этом канцлер не упомянула, когда они с президентом Путиным обменялись подарками, говорится в статье.

"В фильме, о котором идет речь, шеф Кремля показан в неофициальной обстановке. Он называет канцлера по имени и упоминает сорт того самого пива - Radeberger Pilsener", - передает Die Welt.

На вопрос о возможной отмене санкций Меркель ответила, что ждет того дня, когда перемирие на Восточной Украине продлится хотя бы более 10 дней - "тогда можно будет начинать обсуждать этот вопрос". По словам главы немецкого правительства, вот уже несколько месяцев в Совбезе ООН обсуждается вопрос о миссии "голубых касок" на востоке Украины, говорится в статье.