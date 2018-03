13 марта 2018 г. Дрю Джонсон | The Wall Street Journal Почему российский газ оказался в порту Бостона? Журналист The Wall Street Journal Дрю Джонсон в своей статье отвечает на вопрос, почему в некоторые регионы Америки газ поставляется из России, хотя добыча этого топлива в США возросла. "Проблема целиком и полностью политическая, - поясняет автор публикации. - В 2016 году чиновники из Массачусетса и Нью-Гэмпшира заблокировали финансирование газопровода Access Northeast на три миллиарда долларов, который бы надежно снабжал топливом три штата Новой Англии". "Политики выступают против проектов по строительству газопроводов, заискивая перед все более радикально настроенными защитниками окружающей среды", - отмечается в статье. Группа 350.org организует в сети кампании по борьбе с новыми угольными, нефтяными и газовыми проектами. "Гринпис" заявляет, что ископаемые энергоносители пора оставить "там, где им место: в земле". "Сьерра-клуб" подталкивает США к отказу от всех ископаемых видов топлива. Между тем 64% электроэнергии в США получают из газа и угля и лишь 15% - из возобновляемых источников. "Если вынудить коммунальные службы использовать намного более дорогие возобновляемые энергоресурсы, счета вырастут до небес. Семьи с низким доходом будут вынуждены делать выбор между включенным светом и едой на столе", - подчеркивает The Wall Street Journal. "Будущее, где на 100% используются возобновляемые энергоносители, скорее всего, технологически невозможно", - указывает издание. Ирония состоит в том, что газопроводы идут окружающей среде на пользу: электростанции переходят с угля на природный газ, который выделяет до 60% меньше диоксида углерода. "Кампании против ископаемых энергоносителей не являются ни реалистичными, ни рациональными с точки зрения экологии. Препятствие строительству трубопроводов и другим проектам в сфере энергетической инфраструктуры повышает издержки для американских семей и вынуждает их полагаться на Владимира Путина, чтобы обогреть свои дома", - заключает автор статьи. Источник: The Wall Street Journal