Результаты аутопсии одного из главных помощников Путина, скончавшегося во время "72-часового пьяного загула" в вашингтонском отеле, могут быть обнародованы после постановления окружного суда США

Согласно судебному постановлению, могут быть обнародованы результаты вскрытия одного из главных помощников Владимира Путина, скончавшегося после "пьяного загула" в отеле в США, -сообщает Daily Mail. "57-летний Михаил Лесин был найден мертвым в отеле Dupont Circle, Вашингтон, округ Колумбия, в 2015 году, и власти пришли к выводу, что он скончался в результате травмы от тупого предмета, что стало следствием многократных падений в его собственном номере и, по меньшей мере, одной серьезной раны на голове", - напоминает издание.

"Слухи о том, что он был убит, продолжают ходить и по сей день, но решение суда может пролить свет на дело, которое уже давно вызывает подозрения, - говорится в статье. - 13 февраля суд округа Колумбия постановил, что патологоанатомическое бюро Вашингтона должно обнародовать отчет о вскрытии Лесина и все связанные с этим документы. Постановление судьи Высокого суда Хирама Пуиг-Луго было принято в ответ на иск, поданный Radio Free Europe/Radio Liberty по Закону о свободном доступе к информации. Патологоанатомическое бюро изучает этот запрос, указывая, что то, какие подробности смерти Лесина должны быть обнародованы, должна решить его семья".

Семья Лесина решила не оспаривать публично официальную версию, согласно которой его смерть была случайной. "Попытки связаться с помощью телефона и электронной почты с двумя взрослыми детьми Лесина, которые живут в Лос-Анджелесе, оказались безуспешными", - говорится в статье.

"Тем не менее, вокруг этого дела есть некая интрига, подкрепленная косвенными доказательствами: некоторые утверждают, что представляется странным, что кто-то в возрасте Лесина скончался от травмы тупым предметом, находясь в помещении в одиночестве. Также имеется пробел в видеозаписях в часы после того, как Лесина в последний раз видели живым. Отчет полиции, в конечном итоге обнародованный, был существенно отредактирован.

"Прежде всего, уже неоднократно высокопоставленные россияне умирали или тяжело заболевали, находясь в зарубежных странах", - пишет Daily Mail, напоминая истории Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля.

"Лесин нажил состояние, управляя одним из первых в России рекламных агентств, а затем многие годы был путинским медиа-царем, - сообщается в статье. - Он помогал в установлении государственного контроля над независимыми средствами массовой информации во время восхождения Путина к власти, а позднее основал новостную сеть Russia Today. Но внезапно он подал в отставку в декабре 2014 года, и некоторые наблюдатели в Москве сочли, что он потерял благосклонность правительства Путина. Его смерть попала в заголовки новостей в московских и российских СМИ, которые со ссылкой на его семью быстро назвали причиной смерти сердечный приступ, однако патологоанатом сначала назвал причину смерти "неопределенной", а затем объявил об установлении "травмы от воздействия тупого предмета".

"В декабре 2017 года полиция Вашингтона опубликовала 58-страничный отчет о смерти Лесина. Он в значительной степени опирался на беседы с сотрудниками двух отелей, в которых происходил "72-часовой пьяный загул" Лесина. Он также содержит 14 страниц бесед со о свидетелями, которые были почти полностью отредактированы. Тем не менее, в нем нарисован мрачный портрет человека, который сильно пьет, доводя себя до смерти", - говорится в статье.