Они считались безобидными: в Лас-Вегасе испытания ядерной бомбы были туристической достопримечательностью

"В 1950-е годы Лас-Вегас привлекал туристов не только казино и Фрэнком Синатрой, но и ядерными испытаниями, которые проводила американская армия. Тысячи туристов устремлялись к окраине города, когда объявляли о новом взрыве. И это имело разрушительные последствия для их здоровья", - пишет журналист немецкого издания Армин Фурер.

Испытания атомной бомбы армия США проводила примерно в 100 км от знаменитой Лас-Вегас-Стрип начиная с 1951 года. Полигон для испытаний ядерного оружия был сооружен в пустыне Невады по указанию президента Гарри Трумэна, говорится в статье.

"Это было время холодной войны, - поясняет автор. - После того, как у ненавистного коммунистического СССР тоже появилась атомная бомба, США потеряли чувство безопасности и превосходства. Они хотели быть вооружены на случай нападения, поэтому интенсивно работали над большей эффективностью атомной бомбы. Пустыня Невады предлагала для этого оптимальные условия".

При этом сам Лас-Вегас в то время как раз превращался в город-мечту многих американцев, который нужно было увидеть хотя бы раз в жизни. В 1954 году город посетили 8 млн туристов.

"Поэтому руководство города весьма радовалось тому, что у них на пороге расположился ядерный полигон. Ведь туристы демонстрировали небывалый восторг по поводу происходящего в пустыне. Уже первое испытание под кодовым названием Able, которое состоялось 27 января 1951 года, отмечали музыкальным парадом, в которым участвовали молодые девушки, одетые в костюмы, напоминавшие ядерный гриб, - повествует Фурер. - Затем бомбардировщик B-50 сбросил на полигон ядерную бомбу, сила которой соответствовала мощности обеих ядерных бомб, сброшенных американцами на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года".

"Как правило, в следующие 12 лет испытания проводились каждые три недели. Скоро они превратились в настоящее событие. Туристы и местные жители ехали в пустыню, устраивали пикники и наблюдали взрыв на расстоянии примерно 100 км. Они слышали шум, чувствовали толчки - и были абсолютно беззащитны перед радиоактивными осадками в виде частиц пыли", - отмечает журналист.

"Власти, конечно, знали, насколько была опасна бомба, однако у них было еще мало информации о возможных долгосрочных последствиях, - продолжает Фурер. - (...) Солдаты наблюдали за взрывами с расстояния 11 км - без какой-либо защитной одежды. Им лишь советовали не смотреть прямо на взрыв, так как это якобы было вредно для глаз".

"Армия допустила, что и население, и Лас-Вегас в целом оказались в зоне выпадения ядерных осадков. Эксперты обнаружили радиоактивные выпадения на автомобилях, домах, деревьях. Людей они успокаивали, советуя им принять душ в случае, если они думали, что подверглись воздействию осадков. И не подозревавшие ни о чем люди верили этому".

При этом протестов против проведения ядерных испытаний в Лас-Вегасе практически не было, в том числе, и потому, что многие жители города работали на полигоне.

К тому же "город воспринимал бомбу как подарок с небес", отмечает Фурер. "Торговая палата печатала календари с предстоящими ядерными испытаниями, чтобы туристы точно знали, когда им приезжать. Отели проводили вечеринки в честь подрыва бомбы и предлагали гостям "атомные напитки". Здесь даже выбирали "Мисс Атомную Бомбу". (...) Характерный ядерный гриб стал практически частью городского маркетинга, а сам Лас-Вегас с удовольствием называл себя "атомным городом". "Бомба - это лучшее, что могло случиться с Лас-Вегасом", - считал владелец казино Бенни Бинион.

"Вечеринка закончилась в 1963 году, - указывает журналист. - Тогда Вашингтон и Москва подписали соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В пустыне Невады американская армия провела 100 ядерных испытаний. Следующие 828 испытаний были осуществлены под землей. В 1992 году были прекращены и они".

"Позднее многие бывшие солдаты и жители города заболели лейкемией, смертельной болезнью, вызванной радиоактивным облучением. Американское правительство организовало программу помощи пострадавшим. Солдаты получили по 75 тыс. долларов, гражданские лица - по 50 тыс. долларов. Сколько человек стали жертвами легкомыслия, царившего в 1950-е годы, неизвестно, - пишет Focus в заключение, - но, без сомнения, речь идет о многих тысячах".