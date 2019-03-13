Как правильно измерить свой пенис

"Многие мужчины то и дело измеряют длину своего пениса - из любопытства, неуверенности, от скуки или для того, чтобы сравнить себя с другими, - пишет немецкий журнал Focus. - Измерением пениса как минимум с 1940-х годов занимается и наука - правда, с разными результатами".

"Для того, чтобы измерить свой пенис, существуют различные возможности, но результат может, например, зависеть и от того, прикладывается ли измерительная лента сбоку или же к передней поверхности органа. К тому же, для пенисов, имеющих не совсем прямую форму, значение имеет и то, используется ли для измерения линейка или лента", - говорится в статье.

Именно вопрос о технике измерения вызывает наибольшие разногласия среди ученых, хотя единая позиция здесь была бы важна для того, чтобы получить сопоставимые результаты и использовать их, например, для разработки более удобных презервативов. Однако, отмечает Focus, в науке все еще царит неопределенность.

Так, одно из наиболее ранних исследований было проведено в 1942 году. "Для этого исследования два ученых измерили пенисы около 1500 мужчин. При этом они решили измерять пенис не в эрегированном, а в спокойном состоянии. Для этого они прикладывали линейку к лобковой кости и вытягивали пенис. Однако выяснилось, что результаты измерений зависят и от внешних факторов, в частности, от температуры в помещении. Если она была низкой, пенисы оказывались короче", - передает издание.

В 1948 году исследование провел и сексолог Альфред Кинси. "Он пришел к выводу, что длина пениса около 70% мужчин составляет 14-16,5 см. Среднее значение составило 15,77 см". Для исследования он разослал примерно 18 тыс. карточек студентам мужского пола с просьбой измерить свой пенис. Вернулись около 3,5 тыс. карточек с результатами. Позднее выводы этого исследования подверглись критике, так как его участниками были почти исключительно белые мужчины студенческого возраста. Кроме того, полученные результаты отличались от тех, что были получены в клинических исследованиях, примерно на 1-1,5 см. Возможно, отмечает издание, мужчины просто прибавили себе пару сантиметров.

"Сегодня большинство ученых перешли к измерению пенисов в клинических условиях. Хотя и этот метод не идеален: если пенисы измеряются в эрегированном состоянии, мужчины ощущают психологическое давление и не могут сохранить эрекцию во время измерения либо она проявляется не так сильно, как обычно", - говорится в статье.

"В связи с этим другие ученые помогают поддержать эрекцию мужчин, вводя в их пенис жидкость перед измерением. Но и при таком методе не ясно, соответствует ли длина пениса при искусственно созданной эрекции его длине при естественной эрекции", - указывает издание.

Многие исследователи сегодня снова склоняются к тому, чтобы измерять пенис в спокойном состоянии, вытягивая его и прикладывая линейку к лобку. В 2015 году исследователь Гордон Муир вместе со своей командой проанализировал 20 исследований, проведенных таких методом, участие в которых приняли 15 500 мужчин. Средняя длина пениса составила 13,11 см, то есть значительно меньше, чем установил в 1948 году Кинси.

"Но и этот метод подвергается критике, - пишет издание. - Некоторые ученые вытягивают пенис сильнее, чем другие. Значение, особенно для более крупных мужчин, имеет и то, с какой силой прижимать линейку к лобковой кости".

В 2014 году исследовательница Дебора Хербеник выяснила, что длина пениса зависит и от степени возбуждения: "длина пениса оказывалась больше, когда эрекция возникала от оральных ласк, а не от стимуляции собственной рукой".

"Таким образом, - резюмирует Focus, - достоверных и однозначных данных о средней длине пениса нет по сей день. Существуют лишь ориентировочные данные, согласно которым она составляет от 12,7 до 14,22 см".