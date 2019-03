13 марта 2019 г. Шон Уолкер | The Guardian Гульнара Каримова: в истории первой дочери Узбекистана появляются новые детали "Полицейские рейды, специфичное судебное разбирательство и помощница, покончившая жизнь самоубийством, выпив уксус: 20-летняя дочь Гульнары Каримовой представила новые подробности о примечательной истории того, как ее мать, дочь покойного диктатора Узбекистана Ислама Каримова, впала в немилость", - пишет The Guardian. История Каримовой, арест которой был произведен, "по-видимому, по приказу ее собственного отца", "всегда напоминала главу из моралите (особый вид драматического представления, в котором действующими лицами являются не люди, а отвлечённые понятия.- Прим. ред.), где тщеславие, коррупция, гордыня и неизбежное падение разыгрывали действо на фоне стареющего автократа и его враждующей семьи", пишет автор публикации Шон Уолкер. "Однако детали этой истории оставались неясными и были окутаны слухами и предположениями. Теперь ее дочь Иман, которая на протяжении большей части последних пяти лет фактически находилась в заложниках у узбекских властей вместе со своей матерью, впервые выступила публично, дав интервью The Guardian". "Ее свидетельства позволяют по-новому взглянуть на "сагу о Гульнаре", а также поднимают тревожные вопросы о действиях нынешних узбекских властей во главе с новым президентом Шавкатом Мирзиёевым, который представляет себя реформатором - отмечает The Guardian. - Иман Каримова также предоставила видеозапись, по-видимому, снятую на прошлой неделе в ташкентской квартире, где ее мать содержится под домашним арестом: охранники вытаскивают бывшую светскую львицу из парадной двери. Узбекские власти сообщили, что ее перевели в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста. Растрепанная и неуравновешенная Каримова, которую тащат в тюрьму в халате и розовых тапочках, совсем не соответствует тому образу жизни, какой она вела несколько лет назад, когда снималась в дорогих музыкальных клипах, выпустила собственную линию парфюмерии и организовывала показы мод в Ташкенте, которые привлекали западных знаменитостей, таких как Стинг и Жерар Депардье". В депешах, опубликованных WikiLeaks, американские дипломаты называли ее "бароном-разбойником", а прошлой неделе министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение, в котором она обвиняется в вымогательстве и получении взяток от международных телекоммуникационных компаний в размере 865 млн долларов (661 млн фунтов) в обмен на выдачу им узбекских лицензий. Ее имя также фигурирует в швейцарских и шведских антикоррупционных расследованиях. Она опровергает все обвинения в коррупции, напоминает газета. "(...) В 2014 году судьба Гульнары Каримовой совершила крутое пике - вскоре после публичной ссоры, когда она обвинила свою сестру в заговоре против нее и ее матери с применением колдовства. Вскоре после этого на фоне слухов об ее аресте она исчезла из поля зрения общественности. Как рассказывает Иман Каримова, в начале 2014 года, когда ей было 15 лет, она приехала в Ташкент на запланированный отдых - она, получая британский сертификат о среднем образовании, училась в Брайтонском колледже, британской частной школе, в которой она провела предыдущие три года. Однажды утром на балкон ташкентской квартиры, где она жила со своей матерью, на канатах спустились коммандос в черной одежде. Друзей, которые были в гостях, вывели с мешками на головах, а Иман и Гульнару оставили в квартире. Эти люди забрали всю электронику и документы, включая домашнюю работу, которую выполняла Иман, готовясь к экзаменам", - говорится в статье. "Вскоре после этого наши телохранители вернулись, но теперь у них были другие инструкции", - рассказала Иман. Теперь они были тюремщиками, а не защитниками. "Моя мама пыталась дозвониться до дедушки по телефону, но не смогла". Гульнара больше никогда не видела своего отца. "Это было начало испытания, которое будет длиться несколько лет. В течение следующих полутора лет Иман и Гульнара были заперты в особняке под Ташкентом вместе с двумя помощницами Гульнары по хозяйству, - сообщается в публикации - Одна из них, женщина в возрасте за 30, по имени Валентина, пожаловалась Иман, что ей не разрешили навестить своих детей, и сказала, что ее семье угрожали. Однажды утром Иман увидела, как ее увозят на носилках врачи. Позже семья Валентины рассказала Иман, что она от отчаяния выпила промышленного уксуса и скончалась". "Публичного подтверждения того, что случилось с первой дочерью Узбекистана, не было, пока узбекская прокуратура не объявила в 2017 году, что ее приговорили к пяти годам домашнего ареста еще в 2015 году", - пишет The Guardian. "На самом деле, по словам Иман, это "судебное разбирательство" состоялось в доме, где держали ее и Гульнару. Она рассказала, как однажды в августе 2015 года в дом приехала целя процессия автомобилей, которые везли судью, прокуроров и назначенного правительством адвоката, которая так нервничала, что ее потрясывало. По ее словам, суд длился несколько часов и происходил на кухне. Вскоре после вынесения приговора Иман увезли от матери в государственный пансионат под Ташкентом, где ее держали взаперти, и она была изолирована от мира. Время от времени ее возили навещать мать, дом которой был оборудован металлическими решетками во внутренних коридорах, так что она ее пространство было ограничено одной комнатой". "Когда в сентябре 2016 года умер президент Каримов, его жену и другую дочь, Лолу, на похоронах утешал Владимир Путин; отсутствие Гульнары привлекло внимание, - пишет The Guardian. - Иман освободили, но она не могла покидать страну еще два года. (...)Теперь узбекские власти разрешили ей путешествовать. (...) Она и ее брат, Ислам Каримов-младший, хотят оказать давление на узбекские власти с тем, чтобы их мать освободили. Они говорят, что у нее серьезные проблемы со здоровьем и ей требуется две операции, но ей не разрешают показываться врачам. Ее перевод в тюрьму на прошлой неделе побудил их выступить публично". 26-летний Ислам Каримов-младший указал The Guardian, что то, как обращаются с его матерью, является признаком того, что новое узбекское правительство предлагает не более чем "косметические изменения" в системе, установленной его дедом, которого он назвал "авторитарным диктатором". Также, по его словам, новые власти боятся, что Каримова может указать на причастность многих нынешних представителей элиты к экономическим преступлениям, совершенным в эпоху Каримова. "На поверхность выйдет столько много вещей, и все они с этим связаны", - сказал он. Источник: The Guardian