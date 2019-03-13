"Россия не заинтересована в сильной Европе"

В разговоре с изданием Kurier депутат Европарламента от Австрийской народной партии Отмар Карас рассказал о попытках России оказать влияние на Европу и о пророссийском блоке в Евросоюзе.

"Россия не заинтересована в единой, сильной Европе, - заявил политик. - У меня как председателя делегации Европарламента по сотрудничеству с Россией имеется информация уполномоченных служб ЕС, а также стран-членов ЕС о том, что Россия не только систематически создает и распространяет ложную информацию, но и пытается с помощью гибридного комплекса мер ослабить и расколоть Евросоюз. Сюда относятся киберактивность и денежные вливания в ультраправые и популистские партии, а также вмешательство российских спецслужб во внутренние дела стран-членов ЕС".

"Наша модель общества с парламентской либеральной демократией и правовым государством также является для Путина бельмом на глазу, - отметил Карас. - Конечно, Путину выгодно, когда Европа переживает внутренний разлад вместо того, чтобы выступать в мире совместно. Поэтому я требую также отмены принципа единогласия в принятии внешнеполитических решений ЕС. Только так ЕС сможет выражать позицию континента в мире и оказывать сопротивление, будучи наравне с Россией, Китаем и США".

"Лишь в одном вопросе ЕС пока более-менее един: Путина удивил единодушный ответ на аннексию Крыма. Такого противодействия он не ожидал. Без европейских санкций Путин, вероятно, дошел бы до Одессы и Балтийского моря", - считает депутат.

Предполагаемую поддержку Кремлем партии Маттео Сальвини Карас также считает стратегией Путина по дестабилизации Европы. "У Ле Пен есть счет в Москве. Недавние подозрения из Италии указывают в том же направлении. Новая фракция правых популистов, которую хочет учредить в Европарламенте господин Вилимский (Харальд Вилимский -депутат Европарламента от Австрийской партии свободы - Прим. ред.), прежде всего имеет одну общую черту: это пророссийский блок. Каждый раз, когда Австрийская партия свободы критикует ЕС, радуется господин Путин и не только господин Путин", - заявил Карас. Поведение данной партии, заключившей соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", политик считает "вызывающим опасения и тревогу".

"Либеральные демократии Европы должны лучше защищаться от автократов и тех, кто хочет ослабить Европу", - уверен Карас.

"В борьбе против дезинформации и фейковых новостей необходимо значительно расширить оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям (StratCom), страны-участницы ЕС должны более интенсивно сотрудничать друг с другом, а соцсети должны взять на себя больше ответственности в противодействии фейковым новостям. (...) В киберсфере нам необходима цифровая оборонная политика. Электронные реестры избирателей, программное обеспечение для передачи и сбора результатов выборов и системы электронного голосования уязвимы. (...) Необходимо продолжить осложнять и разоблачать финансирование партий деньгами из стран за пределами Европы", - призвал депутат.