Сомнения по поводу потенциальной канцерогенности вещества, образующегося при жарке

"Согласно исследованию, опубликованному в журнале Genome Research, акриламид, вещество, содержащееся в сигаретном дыме и продуктах питания, может способствовать повреждению ДНК и тем самым повышать риск возникновения рака. Однако в исследовании нет обоснованных подтверждений канцерогенной природы этого вещества, которое естественным образом образуется при жарке продуктов, богатых крахмалом и аспарагином, особенно при их обжаривании или запекании при высокой температуре в течение длительного времени (например, при приготовлении картофеля фри, печенья, гренок, а также обжарке черного кофе)", - пишет Le Figaro.

"Согласно этому исследованию, проведенному Международным агентством по изучению рака (CIRC), молекула глицидамида, возникающая в результате распада акриламида в организме, способствует появлению генетических мутаций в клетках, что повышает вероятность их превращения в раковые клетки", - говорится в статье.

"Новое исследование, опубликованное в журнале Genome Research, показывает, что глицидамид может вызывать специфические генетические мутации, связанные с некоторыми видами рака. Это помогает показать, что "весьма распространенный режим питания (...) может привести к очень характерному повреждению ДНК, которое потенциально может способствовать развитию некоторых видов рака", - подчеркивает доктор Жири Завадил, специалист по механизмам появления рака и ведущий автор исследования.

"Это исследование "помогает нам лучше понять что происходит на молекулярном уровне, но мы пока еще не на той стадии, когда можно утверждать, что акриламид непосредственно вызывает рак у человека",- прокомментировал результаты исследования Джастин Стеббинг, профессор в области канцерологии в Имперском колледже Лондона.

"Существуют доказательства того, что акриламид может увеличивать риск развития рака у человека, но идет не речь об уровне воздействия, с которым можно столкнуться в повседневной жизни - это уже другой вопрос. Доказательства по этому пункту ограничены и не позволяют сделать заключение", - утверждает Кевин МакКонвей, почетный профессор прикладной статистики в Открытом университете в Великобритании.

"В 2011 году Европейской комиссией были установлены пороговые значения для пищевых продуктов, которые в наибольшей степени подвержены воздействию акриламида. В случае их превышения компании должны проанализировать свой производственный процесс, определить момент, когда образуется акриламид, и затем найти решение для снижения его содержания", - сообщается в статье.

Европейское бюро союзов потребителей "попросило Европейскую комиссию снизить эти нормативные уровни и "сделать их обязательными для производителей", сочтя, что нынешние уровни представляют опасность для потребителей, особенно для детей младшего возраста", - резюмирует газета.