Травмы записываются на генетическом уровне

"Следы, которые стресс и панические атаки оставляют в ДНК, могут передавать нашу тревогу следующему поколению. Хорошая новость: их можно стереть", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"Травмы Холокоста записываются на генетическом уровне", "память о Шоа станет наследственной" - такими заголовками пестрели газеты во всем мире после того, как американское исследование в 2015 году сообщило о том, что трагический опыт может оставлять в ДНК следы, передаваемые потомкам погибших", - говорится в статье.

"Родители, перенесшие травмы, способны передавать послания о небезопасности своим детям - в первую очередь, с помощью своих собственных реакций и языка мимики и жестов, даже не осознавая этого, - поясняет доктор Даниэль Шехтер, специалист по посттравматическому стрессу и психическому здоровью детей в университетах Нью-Йорка и Женевы, а также в Швейцарском национальном исследовательском центре Synapsy. - Но, кроме того, детям передается и психологическая хрупкость, которая отрицательно сказывается на клетках и неблагоприятно влияет на их стрессоустойчивость, и может вызывать у них чувство необъяснимой тревоги".

"Хорошая новость: эти эпигенетические изменения не являются окончательными и, судя по всему, исчезают, когда нервная система восстанавливается и успокаивается", - говорится в статье.

"На снимках МРТ мы видели, что у травмированных матерей гиппокамп, являющийся частью "эмоционального мозга", одерживал верх в дестабилизирующей среде, в то время как кора головного мозга, являющаяся регулятором эмоций, отступала на второй план, - описывает Даниэль Шехтер. - Но после терапии, позволяющей проанализировать ситуацию и посмотреть на нее со стороны, области мозга, связанные с управлением стрессом, начали функционировать нормально".

"Существует ли способ защититься от наследственной тревожности? В эксперименте, проведенном в Массачусетском технологическом институте, травмированным мышам в дополнение к обычной терапии вводили группу препаратов, которые, как известно, стирают эпигенетические метки и используются для лечения некоторых видов рака. Они не только стерли следы от перенесенного потрясения, но и его отпечаток в ДНК мышей. Необходимо продолжить подобные исследования, прежде чем проводить клинические испытания на людях", - указывает Le Temps. - А пока следует помнить, что профилактика лучше, чем лечение, это относится и к тревожным расстройствам. Свое беспокойство надо вылечивать до того, как оно успеет испортить гены".