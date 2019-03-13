Решения Тима Бернерса-Ли по спасению интернета

"Тридцать лет спустя после изобретения интернета его создатель Тим Бернерс-Ли обеспокоен неуправляемым развитием сети. Во вторник в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве он представил несколько способов исправления системы, которая изменила мир", - пишет журналист швейцарской газеты LeTempsАнуш Сейдтагиа.

Тим Бернерс-Ли считает, что открытый интернет сегодня находится в опасности: "Интернет можно сравнить с мировой финансовой системой. Казалось бы, все в порядке. Но в один прекрасный день может возникнуть угроза обрушения. Теории заговора могут распространяться очень быстро, провоцируя манипулируемые революции. Совершенно необходимо установить предохранительные меры".

"Ученый выделил три основные проблемы, которые подрывают интернет. Во-первых, это призывы к ненависти, тролли и ложная информация, которые распространяются в сетях. Затем это все хакерские атаки, исходящие от частных или государственных игроков. Наконец, как он пишет в открытом письме, опубликованном в понедельник вечером, это "платформы, создающие порочные стимулы, где в жертву приносится достоинство пользователей, такие как рекламные модели, поощряющие кликбейт и распространение дезинформации", - передает Le Temps.

"В качестве главы организации World Wide Web Foundation Тим Бернерс-Ли в конце 2018 года представил "Договор об Интернете", своего рода хартию прав и обязанностей правительств, компаний и частных лиц. Но исследователь не склонен призывать к созданию большого количества законов и считает, что одного теоретического документа недостаточно. Необходимо действовать, основываясь на данных", - указывает автор статьи.

"Сегодня возникает настоятельная необходимость отделить приложения от данных, - утверждает Тим Бернерс-Ли. - Эти программы могут получать доступ к вашим фотографиям, вашей информации, вашим контактам, и т. д., и обрабатывать их, в этом нет проблемы. Но у вас должен быть постоянный и полный контроль над вашей информацией. Это вы должны давать разрешение той или иной службе на доступ к ней".

"Для осуществления подобных планов Тим Бернерс-Ли основал собственную компанию Inrupt, которая сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом (MIT). В настоящее время физик разрабатывает проект Solid, целью которого является хранение личных данных пользователей интернета на облачных серверах или физически у них дома. А далее человек сам решает, какой сервис (LinkedIn, Facebook, Flickr и т. д.) получит доступ к каким данным", - отмечает журналист.

"Концепция проста, но это полная противоположность той логике, которая существует сегодня", - говорит Тим Бернерс-Ли. - Мы создаем для Solid программное обеспечение с открытым исходным кодом и призываем всех заинтересованных разработчиков присоединиться к нам".

"Тиму Бернерсу-Ли предстоит еще много сражений. Необходимо бороться за нейтральность интернета - от этого принцип сегодня отказались Соединенные Штаты. Необходимо избегать раскола всемирной сети, в то время как существующие в Китае, России и на Ближнем Востоке проекты направлены на ее разделение на секции", - пишет газета.

"И давайте не будем забывать, что половина мирового населения еще не имеет доступа к интернету, такое положение необходимо исправить как можно быстрее", - говорит Бернерс-Ли.