13 марта 2020 г. Кейси Майкл | The Daily Beast Хотите расколоть США? Кремль готов помочь "Четыре года назад один из самых необычных аспектов усилий России по вмешательству в США был сосредоточен на культивировании и разжигании сепаратистских движений по всей территории США, особенно в таких местах, как Техас и Калифорния. Теперь, похоже, это происходит снова", - пишет The Daily Beast. "На прошлой неделе YesCalifornia, группа, возглавляющая движение за отделение Калифорнии, объявила в Twitter, что примет участие в третьей конференции "Диалог Наций", намеченной на следующий месяц. "YesCalifornia была приглашена и приняла приглашение принять участие в третьей международной конференции "Диалог Наций", посвященной построению многополярного мира, в котором существуют такие страны, как Республика Калифорния", - пишет группа (...). Предыдущие конференции в 2015 и 2016 годах были организованы поддерживаемой Кремлем группой под названием "Антиглобалистское движение России", которой руководиm россиянин по имени Александр Ионов. Ионов подтвердил The Daily Beast, что калифорнийские сепаратисты, выступающие за то, что они называют Calexit ("Калекзит"), примут участие в предстоящей конференции, запланированной на 27 апреля. Ионов добавил, что ожидается присутствие Луиса Маринелли, соучредителя YesCalifornia. Однако Ионов отказался указать, приедут ли другие американцы, такие как организации из Техаса, Пуэрто-Рико и с Гавайев, которые участвовали в предыдущих конференциях в Москве, или представители из других регионов, таких как Шотландия или северная Италия (...)". Также, по словам Ионова, в отличие от предыдущих сепаратистских конференций, состоявшихся в Москве, эта конференция пройдет в Донецкой народной республике - (...) "этот регион представляет собой одно из самых успешных усилий России по культивации сепаратистских движений", отмечается в статье. (...) "Участие YesCalifornia в предстоящей конференции несколько удивительно, учитывая, сколько критики прозвучало в адрес организации в связи с ее прежними отношениями с Ионовым и с более широкими попытками вмешательства России в 2016 году, когда американские сепаратисты приезжали в Москву, в то время как фейковые российские аккаунты в социальных сетях специально обращались к американским сепаратистским группам. Один из самых популярных российских фейковых аккаунтов, страница Heart of Texas ("Сердце Техаса") в Facebook прежде, чем быть удаленной, набрала более четверти миллиона подписчиков, что больше, чем официальные страницы Texas Democratic и Texas GOP вместе взятые", - сообщается в статье. "Группа YesCalifornia взялась за свою кампанию Calexit со всей серьезностью в 2016 году, когда Маринелли отправился в Москву, чтобы выступить за отсоединение Калифорнии от США, встретившись там с техасскими сепаратистами, которые также получили российское финансирование для поездки в Москву. К этому моменту группа Ионова "Антиглобалистское движение России" уже начала получать поддержку Кремля, а сам Ионов получил личную благодарность от президента России Владимира Путина за работу по укреплению дружбы между народами", - передает The Daily Beast. "Однако российские связи с калифорнийским сепаратистским движением были гораздо шире, чем просто участие в конференции в 2016 году. За несколько недель до выборов 2016 года YesCalifornia разместила баннер в Сан-Франциско с подмигивающим Путиным и надпистью "Калифорния и Россия всегда будут друзьями!" После голосования 2016 года издание KQED сообщило, что Маринелли сотрудничал с фабрикой троллей Российского агентства интернет-исследований, чтобы "повысить осведомленность" об идее отделения Калифорнии. (...) Вскоре после победы Дональда Трампа, десятки ботов и аккаунтов-клонов неожиданно начали продвигать #Calexit как в Twitter, так и на платформе Medium", - сообщается в публикации. "В частности, в начале 2017 года Маринелли, который к тому времени навсегда переехал в Россию, где он и остается, объявил об открытии "Посольства независимой Республики Калифорния", помещения для которой бесплатно предоставила поддерживаемая Кремлем группа Ионова, которую он назвал "партнером". "Посольство", по словам Маринелли, открывалось с явной целью "заручиться поддержкой России в деле независимости Калифорнии". (...) После волны критики за связи с Москвой "посольство" YesCalifornia в конце 2017 перешло в неактивный режим. Однако Маринелли не только продолжал жить в России, но, как свидетельствуют документы, полученные The Daily Beast, по крайней мере, вплоть до марта 2019 года он продолжал общаться с чиновниками штата Калифорния, используя официальный бланк с логотипом "Посольство независимой Республики Калифорния, Москва": в то время Сакраменто расследовал обвинения в том, что YesCalifornia отмывала иностранные взносы (в конечном итоге, правительство штата Калифорния сняло с организации обвинения в том, что она не сообщила должным образом о взносах и расходах). Маринелли специально направлял всю официальную корреспонденцию в "посольство" в Москве, - пишет The Daily Beast. - Таким образом, неясно, является ли "посольство" официально закрытым или YesCalifornia продолжает использовать для своей работы предоставленные поддерживаемой Кремлем организацией помещения". YesCalifornia не ответила на вопросы The Daily Beast. Тем не менее, YesCalifornia недавно объявила, что будет подавать заявку на "новый референдум о независимости" в августе (...)". "Тем временем Ионов (...) в прошлом году он стал официальным российским представителем Марии Бутиной, российского агента, которую осудили за проникновение в Национальную стрелковую ассоциацию США в то время, когда она сотрудничала с находящимся сейчас под санкциями российским чиновником Александром Торшиным. Ионов также помогал собирать средства от имени Бутиной наряду с другой российской фигурой, Александром Малкевичем, который сам находится под санкциями США за содействие российским дезинформационным усилиям в интернете. К настоящему моменту Бутина вернулась в Россию, где она помогает российской Комиссии по правам человека обнародовать "сложные ситуации" российских граждан за рубежом. Ионов, который недавно выложил в сети видео, на котором видно, как в его офисе висит флаг Texas Nationalist Movement, ведущей техасской сепаратистской группы, сказал, что Бутиной на предстоящей конференции не будет", - отмечается в публикации. Источник: The Daily Beast