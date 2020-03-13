В России растет пропасть между богатыми и бедными

"Согласно одному из исследований, в России значительно вырастет число мультимиллионеров. В том, что при этом сократится количество бедных, сомневается Счетная палата", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Россия, будучи преемницей социалистического Советского Союза, действительно является страной с наибольшим в Европе неравномерным распределением собственности. В прошлом году журнал Forbes насчитал в России 100 долларовых миллиардеров. В мире Россию по этому показателю превосходят только США, Китай, Германия и Индия. Одновременно в последние годы в России значительно выросло количество бедных", - указывает журналист Андре Баллен.

"Так, доход около 20 млн россиян составляет ниже установленного правительством прожиточного минимума в 11 тыс. рублей. По данным российского статистического ведомства Росстат, в прошлом году с первого по третий квартал количество бедных в России колебалось между 12 и 14,3%. Это 17,6-20,9 млн человек, что значительно больше, чем в 2013 году, то есть до аннексии Крыма. Тогда их было 15,5 млн человек", - подчеркивает издание.

Правительство поставило себе целью сократить количество бедных до 10,8%, в том числе благодаря инициированным Путиным социальным программам. "Однако Счетная палата быстро усомнилась в этом: принцип лейки не сработает, предупредило ведомство. Прогноз правительства завышен, так как "не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население", таков вердикт Счетной палаты".

"При этом для сверхбогатых россиян 2019 год был вполне удачным: количество мультимиллионеров с состоянием минимум 30 млн долларов выросло на 4% до без малого 9 тыс. человек. Консалтинговое агентство Knight Frank и вовсе прогнозирует к 2024 году рост числа мультимиллионеров в России до 11 тыс. человек", - говорится в статье.

"(...) Условия для российских мультимиллионеров неплохи, ведь в сравнении с другими состоятельными людьми мира они накопили много наличных и мало акций. Инвестируя в акции только 16% своих активов, они могут относительно спокойно ждать биржевого шторма".

"Значительно более проблематичной выглядит ситуация для более бедных слоев населения. Хотя в прошедшие годы Центробанку удавалось снижать инфляцию до терпимого уровня ниже 4%, падение курса рубля, вероятно, снова спровоцирует рост цен".

"Как показывает опыт, товары широкого потребления дорожают сильнее предметов роскоши. (...) Это плохая новость для россиян. Уже сегодня, согласно опросу "Левада-Центра", 40% россиян тратят на питание половину своего дохода", - отмечает издание.

"Падение рубля еще больше сократит средний класс и может увеличить количество бедных. "Несомненно, цены вырастут. Более того, любое изменение валютного курса будет провоцировать ритейлеров к повышению цен", - прогнозирует экономист Дмитрий Адамидов".

"Так как после многолетнего падения реальных доходов покупательская способность граждан исчерпана, Адамидов предполагает еще одну тенденцию: ухудшится качество товаров. "Возможно, постепенно многие товары будут заменяться менее качественной продукцией", - предполагает он".