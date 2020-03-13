Чтобы остановить коронавирус, мы должны уменьшить наши социальные взаимодействия в четыре раза

"Когда каждый зараженный человек заражает в среднем менее одного человека, распространение вируса обязательно замедляется", - пишет Le Figaro.

"(... ) На том этапе, на котором находится Франция, эпидемия становится очень предсказуемой", - напоминает Самуэль Ализон, исследователь Национального научно-исследовательского центра в лаборатории "Инфекционные болезни и переносчики: экология, генетика, эволюция и контроль" в Монпелье.

"(...) Во Франции выявлено 2500 случаев коронавирусной инфекции, погибло 48 человек. (...) В соответствии с предполагаемой летальностью вируса (от 0,5% до 1%), во Франции могут заразиться 10 млн человек, что составляет от 50 тыс. до 100 тыс. потенциальных смертей. И это в благоприятном случае, когда больницы не переполнены. В противном случае уровень смертности может быть намного выше", - говорится в статье.

"Но эпидемиологи также знают, что столь катастрофического сценария можно избежать. Это требует эффективных мер по ограничению распространения вируса. В эпидемиологическом отношении необходимо суметь ограничить показатель "скорости размножения" вируса, обозначаемый R0 (R ноль). Такой параметр количественно определяет среднее число людей, инфицированных зараженным человеком за весь период, в течение которого он остается заразным. По оценкам экспертов, во Франции в отношении коронавируса он близок к 3. "Чтобы остановить эпидемию, мы должны снизить этот показатель ниже 1", - расшифровывает Самуэль Ализон. Когда каждый зараженный человек заражает в среднем менее одного человека, распространение вируса обязательно замедляется. "Интуитивно мы понимаем, что если все без исключения разделят число социальных взаимодействий на четыре, то мы сможем пересечь этот порог и довести R0 до значения ниже 1". Именно это сделал Китай, поместив миллионы людей на принудительный карантин", - отмечает Le Figaro.

"(...) Если каждый приложит личные усилия к тому, чтобы максимально уединиться, сократить количество прогулок, дружеских и семейных взаимодействий, то можно будет сдержать эпидемию. Неважно, больны вы или нет, контактировали ли вы с людьми из группы риска. Это дело касается нас всех. "Это демографическая динамика, нужно совершить коллективное усилие", - подчеркивает Самуэль Ализон. Все "барьерные" меры (не целоваться или не пожимать друг другу руки, кашлять в локоть, регулярно мыть руки и т.д.) имеют одну и ту же цель: снизить этот пресловутый уровень R0. Ношение маски, когда вы думаете, что вы больны, также очень эффективно", - пишет издание.

"(...) Исследование, опубликованное 11 марта в журнале The Lancet, показывает, что в Китае потребовалось две недели для того, чтобы скорость размножения вируса вдвое после того, как были приняты решительные меры по его сдерживанию", - говорится в статье.