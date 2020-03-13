Ким Чен Ын, испорченный избалованный ребенок, ставший тираном

"(...) Ким Чен Ын дает немало поводов для карикатурных насмешек. У него лишний вес, странная прическа, причудливые наряды, и он совершает абсурдные поступки - например, позирует с розовым ранцем Hello Kitty или рядом с большими емкостями со смазочным веществом. Казалось бы, он похож на маленького диктатора из комиксов или на злодея из фильма о Джеймсе Бонде. Но подобный комический образ не должен заставлять нас забывать о том, что он чрезвычайно серьезен и безжалостен. С момента прихода к власти в 2011 году он разработал настоящую ядерную и баллистическую программу и продемонстрировал то, что он без колебаний будет проводить ядерные испытания, а, возможно, однажды даже использует эти заряды. Он представляет серьезную угрозу как для корейцев, так и для других народов", - говорит Анна Файфилд, новозеландская журналистка, возглавляющая отделение The Washington Post в Пекине и автор книги "Великий преемник. Божественно совершенная судьба гениального товарища Ким Чен Ына", в интервью Le Figaro.

"(...) Конечно, жизнь в Корее остается крайне сложной, большинство местных жителей продолжают бороться за то, чтобы прокормить своих детей и не попасть в "гулаг". Но Пхеньян никогда еще не был таким приятным для его жителей. Ким Чен Ын приложил огромные усилия, чтобы заставить столичных миллениалов почувствовать, что во времена его правления их повседневная жизнь улучшается, что они догоняют другие страны. Именно они смогут помочь ему остаться у власти в следующие десятилетия", - отмечает эксперт.

"(...) Ким Чен Ын был испорченным избалованным ребенком! Все должно было подчиняться его воле. Он отказывался есть, если не получал то, что хотел, он беспрестанно просил дорогие игрушки. Возникает соблазн заняться психоанализом: "Вот почему он стал тираном!" Но в мире много избалованных детей, и не все они становятся чудовищными диктаторами. В детстве он не был психопатом, никто не рассказывал мне, что он, например, мучил котят. Он жил со своей матерью, братьями и сестрами в совершенно отрезанном от мира поместье в Пхеньяне. У его отца были дети от других отношений, но Ким Чен Ын не был с ними знаком. У него также не было друзей его возраста. Зато он всегда получал то, что хотел. Когда я стала изучать его детство, я поняла, что оно было настолько ненормальным, что у него не было никаких шансов стать нормальным взрослым", - считает автор книги.

"(...) В возрасте 12 лет Ким Чен Ына отправили в англоязычную международную школу в Берне. Его семья думала, что в Швейцарии он станет нормальным ребенком, что у него будут друзья, он будет заниматься спортом, ходить в кино", - указывает собеседница издания.

"(...) В школе все принимали его за сына северокорейского дипломата. Его дядя был зарегистрирован в посольстве в качестве водителя. Дети часто не делали различия между Северной Кореей и Южной Кореей, и было неважно, откуда он родом. Поскольку школа принимала многих детей эмигрантов и дипломатов, в его присутствии не было ничего необычного. Только когда Ким Чен Ын должен был вернуться, он признался своему лучшему другу, что его отцом был лидер Северной Кореи. Мальчик рассмеялся и не поверил ему", - напоминает Файфилд.

"(...) Когда он сделался лидером Северной Кореи, многие думали, что он станет более открытым для мира, чем его отец, что он собирается реформировать страну. Но после встречи с людьми, которые присматривали за ним и его одноклассниками, я лично пришла к другому выводу. Ему совсем не нравилась школа. Ему плохо давались языки, он не любил учиться. Но главное, он не привык к тому, что с ним обращаются как с обычным ребенком, а не как с маленьким принцем. Ему не нравился тот мир, где он должен был делать уроки. Я думаю, что он вернулся из Швейцарии с твердым убеждением в том, что ему нужно сделать все, лишь бы сохранить режим в его неизменности, потому что без культа личности он был бы обычным ребенком, который вынужден будет завоевывать себе место в этом мире", - комментирует эксперт.

"(...) Ким Чен Ыну удалось сохранить режим с помощью небольшого ослабления рыночных ограничений. Раньше экономика была централизованной и плановой, частные компании были запрещены. Свободный рынок образовался стихийно после голода 1990-х годов, потому что без него люди просто не выжили бы, хотя он оставался очень ограниченным. Ким Чен Ын способствовал процветанию частного сектора. Сегодня люди могут продавать домашнюю выпечку, предлагать ремонт велосипедных шин или парикмахерские услуги. Кто живет на границе с Китаем, может пересекать реку и покупать товары - одежду секонд-хенд, рисоварки и разные мобильные телефоны - а затем продавать их на базарах. Я встретилась с одним врачом, который числился в приграничной больнице, но никогда не ходил на работу: его месячная зарплата составляла 4 доллара. Вместо этого он бродил по горам в поисках лекарственных растений, которые он продавал в Китае, что приносило ему гораздо больше денег. Многие северокорейцы где-то официально оформлены и уклоняются от своей работы, платя чиновникам за возможность заниматься другой деятельностью. Конечно, жизнь в Северной Корее остается чрезвычайно тяжелой, но тот, кто трудится на режим, имеет доступ к миру и транспортным средствам и может заработать много денег в торговле. Ким Чен Ын просто позволил людям работать ради улучшения уровня жизни. Но при это он заявляет, что экономика улучшается благодаря его разумным решениям", - поясняет Файфилд.

"(...) Особенно опасно в Северной Корее смотреть южнокорейские сериалы, поскольку они разоблачают ложь режима. Они показывают, что жизнь в Южной Корее намного лучше, что люди там богаче, что они наедаются до отвала. Неудивительно, что Ким Чен Ын стремится запретить к ним доступ. Полиция случайным образом проверяет квартиры. Она выключает электричество посреди ночи, чтобы цифровые видеодиски DVD застревали в проигрывателях. Этим объясняется популярность USB-флешек - их можно легко вытаскивать. Но на самом деле, когда полицейский ловит кого-то с южнокорейской музыкой на телефоне или за просмотром южнокорейских сериалов, все, что нужно для того, чтобы его задобрить, это купить ему пиво или сигареты. Гораздо более рискованно просматривать диверсионные видео, принижающие Ким Чен Ына; за такое можно схлопотать себе гулаг", - описывает эксперт.

"(...) Режим уже давно зарабатывает деньги за границей - законно, путем торговли, в рамках экономических санкций, и незаконно, в том числе путем подделки долларов США или сигарет "Мальборо" или контрабанды наркотиков. Северокорейских дипломатов уже арестовывали за хранение большого количества наркотиков. Ким Чен Ын стал отправлять больше людей на работу за границей. Северокорейские рабочие трудятся на заводах в Китае, на лесозаготовках в России, строят стадионы в Африке и на Ближнем Востоке. Они работали и на польских верфях в Гданьске. Рабочим режим платит треть доходов, а остальное оставляет себе. Предполагается, что благодаря экспорту своей рабочей силы он зарабатывает до 500 млн долларов в год. Именно поэтому ООН пытается лишить Северную Корею этого источника дохода, который, по сути, служит режиму", - поясняет собеседница издания.

"(...) Сегодня Ким Чен Ын обладает нерушимой властью над страной, которая не позволяет рассчитывать на какое-либо уязвимое место, поэтому трудно представить себе, что она скоро закончится. Однако люди не ожидали ни падения СССР, ни арабской весны или каких-либо иных революций", - резюмирует Анна Файфилд.