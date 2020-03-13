Как Россия училась любить евреев

"В царской России, как и в Советском Союзе, как известно, имел место антисемитизм. После 1991 года нездоровые настроения, казалось, окончательно взяли верх, однако сегодня ситуация выглядит радужной. Израиль пользуется большим уважением со стороны Путина, в том числе и по геополитическим причинам", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitungпублицист Соня Марголина.

"Когда в 1980-х годах Михаил Горбачев начал перестройку, государственный антисемитизм, как и любая форма дискриминации евреев были упразднены. Спустя десятилетия принудительной ассимиляции они могли беспрепятственно следовать своей религии и культуре. В то же время проявились подавляемые до этого шовинистические течения. Национально-патриотические организации, такие как "Память" и "Русское национальное единство" или красно-коричневая газета "Завтра", подпитывали опасения перед новой волной антисемитизма в России. На книжном рынке процветала бульварная литература с теориями заговора и враждебными посылами. Евреев упрекали в большевистском перевороте и участии в деятельности репрессивных карательных органов, например, НКВД. Опьяненные новой свободой, на антисемитские клише не скупились и либеральные СМИ", - повествует автор статьи.

"Однако спустя несколько лет, вопреки ожиданиям, социологи обнаружили, что их опасения оказались преувеличенными. Она наблюдали спад антисемитизма, который сохраняется по сей день".

"Традиционные антисемитские стереотипы встречаются в основном среди малообразованных слоев населения. Большинство опрошенных считает евреев предприимчивыми, активными людьми, имеющими значительный культурный и образовательный капитал".

"Нормализация отношения к евреям сопровождалась явно положительной позицией населения по отношению к израильскому государству. Так, в 2019 году 75% респондентов придерживались хорошего или очень хорошего мнения об Израиле, в то время как в ЕС и США таковых было только 50% и 42%. В сравнении со временем, когда Израиль входил в пятерку главных потенциальных врагов советского режима, это невероятное изменение в лучшую сторону", - отмечает Марголина.

"Свою роль в этой положительной тенденции сыграли, вероятно, как дружественные и родственные отношения с русскоговорящими репатриантами, составляющими сегодня 15% израильского населения, так и туризм и паломнические поездки к христианским святыням, которые ежегодно посещает свыше 330 тыс. человек. (...) Израиль считается "богатым, современным государством без острых внутренних конфликтов, которое занимает ведущие позиции в медицине, технологиях и образовании" и особенно выигрывает на фоне негативного развития этих жизненно важных областей в постсоветской России", - говорится в публикации.

"Свой вклад в ослабление напряженности и нормализацию отношений с Израилем не в последнюю очередь вносит и российский президент. После своего прихода к власти он считает себя защитником еврейского меньшинства в России и Европе и идеологически продолжает "борьбу Советского Союза против фашизма".

"Путин поддержал создание первого еврейского музея в Москве в 2012 году и по достоинству оценил вклад евреев в историю и культуру России. На фоне иммиграции мусульман в Евросоюз он призывал евреев, находившихся под угрозой антисемитизма, переехать в Россию. "В Советском Союзе выезжали, пусть вернутся", - сказал он".

"После аннексии Крыма пропагандирование "русского мира" стало существенным элементом великодержавной политики Кремля. Евреям - некогда спасенным советской армией и подвергающимся сегодня угрозе антисемитизма и терроризма в Европе - теперь должно быть отведено особое место в "русском мире" и в реализации геополитических интересов России", - пишет Марголина.

"Наиболее явно это намерение проявилось во время мероприятий в память о 75-летии освобождения Освенцима в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем". Целью мероприятия, спланированного и профинансированного еврейским олигархом, которому приписывают близкие отношения с российским президентом, было обеспечить изолированному от Запада Путину эффектно освещаемое в СМИ возвращение в круг западных союзников и сделать беспочвенными восточноевропейские споры о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года".

"В сравнении с Европой, где антисемитизм и враждебность по отношению к Израилю заметно растут, в России, кажется, преобладает положительное отношение к евреям и еврейскому государству. Однако использование Холокоста и евреев для геополитического реванша Кремля угрожает безопасности еврейского государства и тех "людей", чей менталитет как часть "русского мира" так ценит Путин. В Сирии антисемиты во имя ислама объединяются под руководством смертоносного режима, который Россия поддерживает в стратегическом и прикрывает в военном смысле", - резюмирует Марголина.