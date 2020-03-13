"Кажется, всем вдруг стало ясно, что Путин остается"

Благодаря конституционной реформе Владимир Путин сможет оставаться у власти и после 2024 года. Однако этого может не произойти, говорит политолог Екатерина Шульман в интервью немецкому изданию Die Zeit.

"Для меня это больше похоже на череду спонтанных импровизаций, чем на великий изощренный план по сохранению власти, - отметила политолог. - Каждая инициатива по изменению конституции создавала новые проблемы, на которые затем приходилось снова реагировать новой инициативой, которая в свою очередь вызывала новые проблемы и так далее. По прошествии времени это выглядит как великий план. Но я не вижу здесь стратегии. Первая версия поправок к конституции в большей степени была ориентирована на казахский сценарий передачи власти. В то же время должно было произойти разделение президентских полномочий. При этом полномочия Государственного совета вовсе не были определены. Этот люк не закрыт до сих пор. В этих поправках отсутствовала четкая политическая мысль. Поэтому это предложение не вызвало ни большого возмущения, ни большого энтузиазма. Что приводит нас к первой проблеме: как можно побудить людей проголосовать за этот документ, если даже не ясно, что он означает? Это привело потом ко второму варианту поправок, так называемым традиционным ценностям. Эти поправки должны мобилизовать население для своего рода референдума о традиционных ценностях, чтобы добиться надлежащей явки на голосовании 22 апреля. Но этот вариант создал еще одну проблему, как выразила ее Элла Памфилова, председательница Избирательной комиссии: он был воспринят как своего рода политическое завещание Путина. Постепенно стало укрепляться представление, что после 2024 года Путин действительно может уйти в отставку. Одновременно он сам намекал, что не хочет переходить на должность председателя Госсовета, так как это создаст два конкурирующих друг с другом центра власти", - пояснила Шульман.

"Просто появилась опасность, что Путин станет "хромой уткой". (...) Что делать? Создать возможность, чтобы Путин смог снова участвовать в выборах - причем это предложение совсем не обязывает президента действительно поступить так. Путин останется президентом, но, может быть, и нет. Решение о том, что будет после 2024 года, теперь снова отложено на неопределенное время", - отметила политолог.

"Но то, что должно воздействовать на элиту как успокаивающее обещание стабильности, может сбить с толку избирателей. В сущности это подарок оппозиции. До этого у них не было никакого рычага для мобилизации, так как предыдущие поправки к конституции были слишком абстрактными и непонятными. Теперь у них появился этот рычаг. Против "вечного Путина" можно легко мобилизовать людей. Тем не менее, я думаю, что на апрельском голосовании будут достигнуты результаты, которых желает Кремль. Большое недовольство разразится лишь после голосования", - полагает Шульман.

"В том, что автократы пожизненно остаются у власти, нет ничего удивительного. Даже когда автократ умирает, система не обязательно демократизируется. А пока он жив, еще меньше, - отметила собеседница издания. - В автократических государствах добровольный отказ от власти - это скорее исключение, чем правило".

"Кажется, на этой неделе всем вдруг стало ясно, что Путин остается. Но это ментальная ловушка, как сказал мой коллега и бывший советник Путина Глеб Павловский: мы питаем иллюзии по поводу стабильности, которой в сущности нет. Неопределенность - это воздух, который необходим этой системе для дыхания", - заключила Шульман.