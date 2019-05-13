Критик Путина умер после аварии на мотоцикле

"И снова внезапно умер российский журналист-критик - вскоре после того, как он резко раскритиковал политику российского президента Владимира Путина", - сообщает немецкий таблоид Bild.

Сергей Доренко, главный редактор московской радиостанции "Говорит Москва", был "одним из последних журналистов страны, который открыто говорил о том, что он думает о российской внутренней и внешней политике", указывает автор статьи Юлиан Рёпке.

Вскоре после смерти Сергея Доренко после ДТП на мотоцикле государственные СМИ, со ссылкой на "источник в медицинских кругах", сообщили, что "по данным источника, его смерть наступила от естественных причин", а не в результате падения с мотоцикла. Журналист якобы умер от инфаркта, сообщило государственное агентство "Интерфакс". "Примечательно, что это сообщение появилось еще до вскрытия трупа критика Путина", - отмечает Bild.

"В глаза бросается и то, что незадолго до своей смерти Доренко резко раскритиковал политику Кремля",- продолжает издание. В частности, он осудил власти страны за то, что "Сухой Суперджет" продолжал и продолжает летать, несмотря на известные проблемы. "Спустя четыре дня журналист был мертв", - подчеркивается в статье.

"В пятницу российская полиция провела обыски в редакции новостного интернет-проекта Mash в Москве, конфисковала компьютеры и телефоны. Один из журналистов был арестован во время своей работы в аэропорту Шереметьево и отправлен в тюрьму. Он и Mash, так же, как и Сергей Доренко, расследовали крушение "суперджета" в прошлое воскресенье", - говорится в статье.

"Критика в адрес Кремля стоила Сергею Доренко работы еще в 2000 году, - отмечает Bild. - Тогда его уволили с государственного "Первого канала" после того, как он раскритиковал президента Путина за его обращение с затонувшей российской подводной лодкой "Курск" с 118 погибшими. Тогда ведущие российские СМИ требовали освободить, возможно, еще живых моряков из искореженной подлодки, но новый президент не направил спасательную группу".

В прошлом году при крушении вертолета погиб российский прокурор, который якобы участвовал в кремлевской кампании против кандидатуры Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Доренко, указывает издание, высказывал сомнения в официальной версии смерти: по его мнению, так, возможно, избавились от обременительного соучастника.

"За последние годы внезапно и неожиданно из жизни ушли и многие другие критики Кремля", - указывает Рёпке. "После того как журналист Максим Бородин рассказал об операции российских наемников в Сирии, он стал жертвой предполагаемого покушения на свою жизнь в Екатеринбурге. Бородин не выжил. (...) Бородин "выпал" из окна своей квартиры на пятом этаже. Российские власти считают маловероятным, что в этом был замешан кто-то еще. Однако сам Бородин опасался за свою жизнь. В тот вечер, когда он выпал из окна, он звонил своему другу и говорил, что видел на улице перед своим домом представителей российских сил безопасности. Смертельное падение произошло лишь несколько часов спустя", - пишет издание.

Иван Скрипниченко также был активистом, критиковавшим Путина. 15 августа 2017 года во время дежурства у мемориала Бориса Немцова на него напал неизвестный. Спустя неделю Скрипниченко умер, согласно официальной версии, из-за оторвавшегося тромба.

В марте 2018 года в Лондоне был найден мертвым живший в эмиграции Николай Глушков. "Российская газета "Коммерсант" сообщала, что на трупе имелись следы удушения. Об этом якобы рассказали члены семьи Глушкова. "Было ли это убийство или суицид, пока не ясно", - говорится в статье.

При загадочных обстоятельствах скончался в 2013 году и российский медиамагнат Борис Березовский, который вступил в конфликт с Владимиром Путиным. "Официально тогда говорили о "самоубийстве посредством повешения". Его семья считает это абсолютно неправдоподобным", - указывает Bild.