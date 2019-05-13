"Лукашенко по частям продает Белоруссию России"

"На прошлой неделе президент России Владимир Путин после нескольких месяцев напряженности отправил в отставку своего посла в Белоруссии. Михаил Бабич, бывший сотрудник КГБ, сделал ряд противоречивых комментариев, которые вызвали гнев президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусский МИД обвинил дипломата в том, что он относится к Белоруссии как к округу России, а не к независимому государству, - пишет Foreign Policy. - Назначение Бабича в прошлом году (..) было воспринято как зловещий знак для Белоруссии. В связи с тем, что в 2024 году заканчивается срок правления Путина, все громче зазвучали предположения, что соседняя Белоруссия может оказаться решающей для его будущих планов. Начиная с декабря, российские лидеры внезапно проявили интерес к недооцененному в прошлом договору, подписанному двумя странами в 1999 году, который предусматривает создание союзного государства с единым общим лидером. Это соглашение может проложить путь к тому, чтобы Путин оставался во главе тандемного государства, не нарушая российскую конституцию".

"Foreign Policy побеседовал с Андреем Санниковым, председателем гражданской группы "Европейская Беларусь". Он выставлял свою кандидатуру против Лукашенко на выборах в 2010 году, а затем провел 16 месяцев в тюрьме по обвинениям, которые, как считается, были политически мотивированы. Он живет в изгнании в Варшаве в Польше.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Лукашенко когда-нибудь согласиться на присоединение к союзному государству, Андрей Санников ответил, что "может, потому что это его творение". "Если бы не Лукашенко, не было бы таких отношений с Россией, и не было бы никаких соглашений на бумаге. Вы, наверное, помните, почему это соглашение было подписано. Потому что в то время у самого Лукашенко еще были планы стать президентом союзного государства, - отметил он. - Лукашенко начал свое правление с уничтожения белорусской идентичности и продолжает ее. Отбирая язык, культуру и историю, он уже по частям продает Белоруссию России. В какой-то момент он может увидеть, что у него нет выхода. Тогда он попытается договориться с Путиным. (...)"

У Владимира Путина "определенно есть планы на Беларусь", указал собеседник издания, добавив, что "в Белоруссии у него сейчас есть несколько вариантов, и все они не теоретические - все они проверены, начиная с Грузии. С аннексии грузинских земель, потом Украина, Крым. Украинцы очень обеспокоены тем, что Россия снова готовит еще одно наступление".

"Я думаю, не случайно некоторые важные события совпали. Отзыв Бабича, арест высокопоставленных чиновников [в конце апреля был арестован бывший глава службы безопасности Лукашенко], загрязнение трубопровода, по которому нефть экспортируется в Польшу, на Украину и в Европу. Что-то назревает. Я думаю, что мы должны довольно внимательно наблюдать за тем, что происходит. Дмитрий Мезенцев [новый российский посол в Белоруссии] - специалист по информационным технологиям. Когда вы слышите, что кто-то в России является специалистом по информации, вы знаете, что он специалист по дезинформации и пропаганде. Поэтому я думаю, что эти два посла - это два элемента одного плана", - заявил Санников.

"В информационном пространстве Белоруссии доминируют российские СМИ. Так как пропаганда Лукашенко, телевидение Лукашенко, ниже качеством, люди предпочитают смотреть российское телевидение. Вот почему более 60% белорусов поддерживают аннексию Крыма, поэтому России легко в Белоруссии. На распространение дезинформации идут миллиарды долларов, и Белоруссия наиболее уязвима для этой российской дезинформации. Существует опасность, что Лукашенко ненавидят, а Путина поддерживают, а Запад невидим, поэтому у белорусов нет выбора, - считает Санников. - Оппозиция не имеет доступа к каким-либо значимым и эффективным средствам массовой информации".

В Белоруссии Лукашенко ненавидят, подчеркнул Санников. "В Белоруссии Путин более популярен, чем Лукашенко. Это также опасно, потому что, если они решат организовать какой-то референдум, сравнивая этих двух правителей или диктаторов, Путин победит. Лукашенко ненавидят, потому что ясно, что система в Белоруссии - это Лукашенко. В России все немного сложнее. В России, я думаю, все еще есть люди, которые одобряют систему, которую создает Путин. Но в Белоруссии все иначе. Это страх вместе со смехом - люди смеются над Лукашенко, а затем иногда боятся, что их отношение станет ему известно", - пояснил он.