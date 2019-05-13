ЕС делает ставку на восток

"Европа хочет привязать к себе восточных соседей и таким образом освободить их от влияния России. В некоторых случаях это даже удается", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Россия или Европа? Целый ряд стран задается вопросом о том, к кому они хотели бы примкнуть: с кем развивать торговлю, на какую политическую систему ориентироваться? Чтобы агитировать за собственную модель, Евросоюз десять лет назад инициировал проект "Восточное партнерство". Союз намерен улучшить отношения с шестью государствами: Украиной, Молдавией, Белоруссией, Грузией, Арменией и Азербайджаном. В этот понедельник в Брюсселе отмечают юбилей партнерства", - отмечает журналистка Ева Фишер.

"Стабильность восточных соседей и стран Кавказа имеет колоссальное значение не только для политики безопасности, но и для европейского энергоснабжения, - указывает издание. - К тому же эти шесть стран являются потенциальными кандидатами на вступление в ЕС".

"Благодаря "Восточному партнерству", за последние десять лет мы построили более глубокие двусторонние и многосторонние отношения со всеми шестью партнерами, с результатами, имеющими существенное значение как для двух сторон, так и для регионов", - сказала в разговоре с изданием верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

С Украиной, Молдавией и Грузией - однозначно проевропейскими странами - были заключены соглашения об ассоциации, а также соглашения о свободной торговле и безвизовом режиме. С Арменией, которая, в свою очередь, ориентирована в сторону России, подписано соглашение о партнерстве. В скором времени будет заключено и новое соглашение с Азербайджаном, который не позиционирует себя ни как пророссийское, ни как проевропейское государство, говорится в статье.

"Наиболее тяжелыми являются отношения с Белоруссией, которую считают "последней диктатурой Европы", - указывает Фишер. - (...) Там существует только координационная группа, которая должна способствовать развитию взаимоотношений и сотрудничества с ЕС".

"Белоруссия очень сильно привязана к России. (...) Россия видит в лице Белоруссии стратегическую буферную зону между собой и странами НАТО, - полагает журналистка. - В то же время после аннексии Крыма и в Минске царит беспокойство по поводу того, что Владимир Путин может сделать из двух стран одно великорусское государство, из-за чего руководство страны также ищет контакта с Европой".

"В мае 2009 года в Праге прошла учредительная встреча "Восточного партнерства". С тех пор через Европейский центральный банк в регион поступило 8,7 млрд евро. На конец апреля существовало 95 получающих поддержку проектов. Большая часть денег (5,5 млрд евро) была предоставлена Украине, за которой следует Грузия (1,84 млрд евро). Меньше всего (96,3 млн евро) было инвестировано в Азербайджан", - говорится в статье.

"Несмотря на неоспоримые успехи, которые были достигнуты по всему региону, есть сферы, в которых возможны улучшения", - признает Могерини. "Ведь нарушение прав человека, недостаточно правовой характер государства, плохое управление государством, коррупция и ограничения свободы слова по-прежнему являются проблемами в соседствующих с ЕС странах. Мир в регионе также не представляет собой нечто само собой разумеющееся: Армения и Азербайджан официально враждуют друг с другом и не поддерживают отношения", - указывает Handelsblatt.

"Отношения с Грузией то и дело вызывают споры в Европейском совете. Как и в случае с Западными Балканами, ЕС, с одной стороны, стратегически заинтересован в том, чтобы держать страну вблизи себя и таким образом ограничить влияние других сил. Но это одновременно и проблематично, так как интеграция нестабильных стран может означать и дестабилизацию ЕС", - отмечает Фишер.

Какие последствия может иметь такая неопределенность, можно наблюдать на примере Молдавии. "Изначально на эту маленькую сельскохозяйственную страну между Украиной и Румынией возлагались большие надежды в плане "Восточного партнерства". Однако в 2015 году она превратилась в предмет постоянных забот. Тогда с молдавских счетов исчезло более одного миллиарда долларов США (...). Три банка обанкротились, проевропейскому правительству пришлось уйти, последовал экономический кризис, вследствие которого сотни тысяч из 3,5 млн граждан уехали за границу. Новое правительство увело страну от ценностей Евросоюза", - указывает издание.

"Беспокойство по поводу того, что эта история может повториться с Грузией, на которую возлагают надежды сегодня, велико: то и дело говорится о том, что грузинскому правительству необходимы конкретные перспективы для того, чтобы более целенаправленно взяться за реформы - и когда-нибудь вовсе не отвернуться от ЕС".

"В стратегическом смысле Грузия будет готовиться к "будущим политическим шагам полноценной интеграции в ЕС, когда для этого придет время". В разговоре с Handelsblatt министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава "потребовала "видения будущего" и плана действий для "следующих амбициозных шагов", передает издание.

"Правда, даже в благосклонных кругах ЕС речь идет о вступлении Грузии в союз через 25 лет - если оно вообще состоится, - отмечает Фишер. - Нерешительность Брюсселя дает Москве достаточно времени для того, чтобы подорвать региональное влияние ЕС. Дезинформация представляет собой проблему и в странах "Восточного партнерства". ЕС уже создал специальную группу для наблюдения за местным медиапространством".

"К тому же тот факт, что ни одна страна, ведущая споры о границах, не может стать членом ЕС или НАТО, вероятно, подстегнула Путина к его агрессивной экспансионистской политике. Неслучайно в лице Грузии и Украины в военном конфликте с Россией находятся два наиболее перспективных кандидата на вступление в ЕС", - подчеркивает Handelsblatt.