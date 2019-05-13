Перевернутая дипломатия Владимира Путина

"Желание дестабилизировать западные демократии, к чему, судя по всему, стремится российский лидер, поддерживая Иран, Сирию или популистов в Европе, является ошибкой. Настоящая угроза для России исходит с Востока, особенно из Китая. В конечном счете для сдерживания своего опасного соседа ей придется полагаться на Европу и США", - пишет политолог и специальный советник Института Монтеня Доминик Муази на страницах французской газеты Les Echos.

"С российской стороны, победа над нацистской Германией - это великий момент "исторического искупления" России в XX веке. Она празднуется исключительно пышно. Однако столь чрезмерное прославление прошлого может стать препятствием для понимания проблем настоящего и будущего", - считает автор статьи.

"Оно не позволяет должным образом принимать во внимание реальные сильные стороны, которыми располагает страна в данный момент. На самом же деле слишком велик контраст между тем, как Россия воспринимает свою роль в мире, и объективными картами, имеющимися у нее на руках. Бесспорные тактические достоинства Владимира Путина могут ввести россиян в заблуждение и создать у них лестное, но опасное впечатление, что они "больше", чем они есть на самом деле. Все же для самовнушения и саморекламы существуют объективные ограничения", - указывает Муази.

"Действительно, Россия присутствует везде. Она не является, как излишне унизительно сформулировал Барак Обама, просто региональной державой. Она заставляет услышать свой "другой" голос от Венесуэлы, где она поддерживает режим Николаса Мадуро, до Сирии, где она успешно защитила режим Башара Асада, не забывая об Иране, где она осуждает чрезмерное давление со стороны США на режим мулл", - отмечает эксперт.

"Чего хочет Москва? Вновь обрести свой международный статус, основанный на страхе, который внушает Россия? "Вы боитесь меня, значит, я снова существую". Являются ли ее амбиции скорее идеологическими, чем стратегическими? Зачем она совершает резкий разворот, к которому можно было бы отнестись с иронией, если бы он не был столь тревожным, следуя по стопам Китая и намереваясь продемонстрировать вместе с Пекином превосходство централизованных авторитарных моделей над демократическими иллюзиями Запада?" - задумывается политолог.

"А ведь в геополитическом плане, в мире, характеризующемся подъемом Китая и частичным отступлением Америки, Европа и Россия совершенно естественным образом должны были бы сблизиться. Угроза для России исходит с Востока. Ее главные амбиции должны быть направлены не на то, чтобы дестабилизировать западные демократии, а на то, чтобы уравновесить китайскую сверхдержаву. Концепция "альянса авторитарных режимов" ничуть не более устойчива к испытаниям, чем концепция "альянсов демократий", запущенная Соединенными Штатами на заре XXI века и показавшая свою ограниченность на Ближнем Востоке", - рассуждает Муази.

"Чтобы достойно противостоять Китаю, Россия нуждается в Европе и США. Это она находится на передовой, имея одну из самых длинных международных границ в мире с Китаем. Желая ослабить и разделить Европу - и поощряя там рост популизма - Россия обманывает саму себя. Она играет в пекинскую игру, а не в свою собственную. Принцип "разделяй и властвуй" лишен смысла, если главным бенефициаром твоих действий оказывается тот, кто представляет для тебя самую серьезную угрозу в долгосрочной перспективе", - полагает эксперт.

"Поймет ли Путин где находятся его долгосрочные интересы? - задается вопросом Муази. - Мяч находится в его лагере".