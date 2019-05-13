Конец военного превосходства Запада

"Начиная с конца 1970-х годов Соединенные Штаты и их союзники совершали революцию в области военных технологий, вдохновленную началом цифровой трансформации. Технологическое первенство, которое удалось установить Западу, имело серьезные последствия для международного порядка. В 1980-х годах усиление конкуренции на фронте обычных вооруженных сил ускорило распад Советского Союза. С тех пор западные возможности, унаследованные от оборонительных программ конца холодной войны, способствовали распределению основных полномочий вокруг США, поддержанию существующих альянсов и обеспечению военных вмешательств. Однако подобное превосходство, связанное с качеством оружия, сейчас сокращается", - пишет исследователь Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха Майкл Хаас в газете Le Temps.

"Чтобы понять причины такого спада, необходимо рассмотреть основные тенденции нашего времени и меняющиеся параметры, которые определяют технологические инновации. Рост незападных экономик в целом и Китая в частности позволяет перебалансировать силы на военной арене", - отмечает автор статьи.

"В то время как Китай, Россия и другие незападные игроки внедряют всевозможные методы разведки для получения интересующих их знаний, в настоящее время к тем же результатам приводят гораздо более простые подходы: иностранные инвестиции, слияния и поглощения, общие технологические проекты, международные студенческие обмены... Технологии, которые станут определять будущие военные достижения, в значительной степени стали более доступны, чем раньше. Фактически искусственный интеллект, квантовые вычисления, биотехнологии, наноматериалы и аддитивное производство являются коммерческими секторами, в которых доминируют гражданские субъекты", - анализирует Хаас.

"Потеря превосходства уже налицо. Хорошим примером является случай с Тайванем, который остается горячей темой для Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Во время последнего кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году НОАК прекрасно осознавала свое бессилие перед лицом вмешательства США. Но после увеличения оборонного бюджета Китая на 750% и целенаправленных мер по нейтрализации американского преимущества ситуация изменилась. В 2010 году, согласно исследованию, проведенному одним крупным американским аналитическим центром, Соединенным Штатам потребовалось развернуть в десять раз больше военных ресурсов, чем в 1996 году, чтобы оказать помощь Тайваню. В 2017 году исследование показало, что во многих случаях США больше не могут позволить себе сдержать вторжение Китая своевременно или с приемлемыми затратами", - указывает эксперт.

"Возможности западных демократий уравновесить эту тенденцию ограничены. После многих лет наивности в отношении китайской экономической модели многие западные правительства начинают открывать глаза: важнейшие знания, которые лежат в основе их национальной безопасности и экономической конкурентоспособности, ускользают от них с угрожающей скоростью. Во многих случаях уже невозможно предотвратить передачу данных, связанных с безопасностью, так, чтобы это отрицательно не сказалось на гражданской экономике", - пишет Le Temps.

"США располагают значительными возможностями, чтобы сохранить свое военное лидерство в ключевых областях. Однако в сравнении с глобальным оборонным бюджетом, инвестиции США в военный сектор оказываются недостаточными. Подобная ситуация все настоятельнее требует от Европы взять контроль над своей безопасностью в собственные руки", - констатирует Хаас.