Страна ужесточений и запретов

У россиян достаточно причин для разочарования, считает Наталья Акиндинова, директор института "Центр развития" НИУ ВШЭ. С экспертом побеседовала журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.

"У россиян есть причины для разочарования. Реальные доходы падают с 2014 года. Проблема в том, что все меньше людей работают в крупных компаниях с хорошей зарплатой. Они все больше работают на мелких предприятиях, на себя или нелегально. У них остается все меньше денег. Они чувствуют, что экономика переживает застой", - указала Акиндинова.

"Ситуация в частном секторе экономики ухудшается. Внутренний спрос слишком мал, на международном рынке российские продукты редко являются конкурентоспособными. Наша структура экспорта очень ограничена, к тому же действуют санкции. (...) И: в России правоохранительные органы злоупотребляют своей властью. Уголовное преследование используется для того, чтобы решать конфликты в бизнесе. Это отпугивает инвесторов", - подчеркнула собеседница издания, отметив, что при президенте Медведеве ситуация, возможно, была лучше и "общество было свободнее".

"После выборов в Госдуму декабре 2011 года прошли протесты, так как наблюдатели за выборами зафиксировали злоупотребление. Но после инаугурации Путина участники демонстраций подвергались преследованию, многие попали в тюрьму. Стало ясно, что подобная политическая деятельность в России теперь опасна. Сначала подавлялась свобода в политической сфере, потом в экономике", - рассказала Акиндинова.

"Ужесточения и запреты есть во всех сферах. Сейчас власти пытаются взять под контроль интернет-контент. Людей наказывают за репосты и нежелательные высказывания в сети. Плюс идея изолированного российского интернета. Это тоже наносит ущерб экономике, - отметила эксперт. - Хотя в экономическом блоке правительства и есть группа прогрессивных, которая пытается развивать предприятия малого и среднего бизнеса, преодолеть сопротивление консервативной бюрократии тяжело. В России есть либералы, но они не занимают правительственные посты". Председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин хотя и считается официальным критиком власти, "мало на что может повлиять", считает Акиндинова.

"Для протестов необходим высокий уровень самоорганизации и солидарности. Для сегодняшней России это не характерно. Даже трагедия в Кемерово в 2018 году не привела к протесту. (...) Не было готовности заняться проблемами, - полагает эксперт. - В то же время вряд ли можно упрекать людей в том, что они не выходят на улицы. Все намеки на то, что могут организоваться группы, которые могли бы защищать интересы людей, жестко подавляются".

"Несмотря на большие проблемы, экономика остается достаточно стабильной. Россия застрахована от снижения цен на нефть благодаря фонду. Есть реальные деньги и нет долгов, ситуация может быть спасена на некоторое время", - сказала Акиндинова.

Для того, чтобы улучшить положение людей, необходимо провести реформы в правоохранительной сфере, считает собеседница издания. "Сегодня за деньги можно открыть и закрыть уголовное дело. Так можно вредить неугодным конкурентам. Это бизнес. Нельзя сказать, что суды и прокуроры не выполняют своей общественной функции. Но во многом они коррумпированы. Люди боятся, что у них все отберут и отправят их в тюрьму. Это сильно ограничивает экономику. Я не знаю, как, но важнее всего было бы изменить это", - подчеркнула Акиндинова.